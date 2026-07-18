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È di oltre 30.000 euro di sanzioni e oltre 400 chili di prodotti sequestrati il bilancio di una vasta operazione di controllo condotta dalle forze dell’ordine a Catania per contrastare abusivismo commerciale e garantire la sicurezza della filiera alimentare. L’intervento, coordinato dalla Polizia di Stato, è stato eseguito nei giorni scorsi in diverse aree della città, coinvolgendo numerosi enti e operatori specializzati.

Controlli a tutela della sicurezza alimentare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la task force ha agito con l’obiettivo di tutelare la sicurezza della filiera alimentare e di contrastare ogni forma di abusivismo commerciale e concorrenza sleale nei confronti dei commercianti che rispettano le normative di settore. I controlli sono stati effettuati sia all’interno di attività commerciali sia in strada, nelle zone più trafficate della città, dove è frequente la presenza di venditori ambulanti privi delle necessarie autorizzazioni.

L’operazione ha visto la collaborazione tra i poliziotti della squadra volanti e delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i medici e i tecnici dei servizi “Veterinari”, “Igiene Pubblica” e “Spresal” dei Dipartimenti di prevenzione dell’Asp di Catania, oltre agli agenti della polizia locale. Questa sinergia ha permesso di eseguire controlli approfonditi e mirati, rispondendo anche alle segnalazioni dei cittadini.

Chiusura e sanzioni per un’azienda di distribuzione alimentare

In una prima fase, le verifiche si sono concentrate su un’azienda di distribuzione di alimenti specializzata in forniture per navi da crociera, situata nella zona di piazza Lupo. L’intervento è scaturito a seguito della segnalazione di alcuni residenti che avevano notato una movimentazione sospetta di alimenti in strada, ipotizzando una possibile violazione delle norme igieniche. Gli accertamenti hanno confermato gravi carenze igienico-sanitarie, tanto che il servizio “Igiene” dell’Asp ha disposto l’immediata chiusura dell’attività e applicato una sanzione di 1.000 euro.

Altre irregolarità riscontrate

Nel corso dei controlli sono emerse ulteriori anomalie e infrazioni alla normativa di settore. Lo Spresal ha contestato l’inadeguatezza assoluta del magazzino come luogo di lavoro, elevando una sanzione di oltre 3.000 euro ai titolari, che sono stati obbligati a ristrutturare completamente l’immobile per renderlo sicuro per i lavoratori. I veterinari dell’Asp hanno inoltre riscontrato l’assenza delle procedure di autocontrollo previste per i prodotti alimentari non più commercializzabili, procedendo al sequestro di 24 chili di alimenti di origine animale e comminando una sanzione di 2.000 euro.

Prodotti ortofrutticoli senza tracciabilità e sanzioni elevate

Il Corpo Forestale ha rilevato la mancata tracciabilità di 27 chili di prodotti ortofrutticoli, che sono stati sequestrati e successivamente distrutti, in seguito alla violazione delle norme europee. Per questa irregolarità è stata applicata una sanzione di 6.000 euro.

Controlli ai venditori ambulanti e sequestri di prodotti

I controlli sono proseguiti in diversi punti del centro cittadino per verificare il rispetto delle norme sulla vendita di prodotti alimentari da parte dei venditori ambulanti. In via Dusmet, sono stati identificati alcuni venditori di ortofrutta privi di autorizzazioni, ai quali sono state comminate sanzioni per oltre 18.000 euro. Sono stati inoltre sequestrati prodotti per un totale di quasi 400 chili, che, dopo le verifiche di idoneità al consumo umano, sono stati donati in beneficenza.

Uva di probabile provenienza furtiva

Tra gli alimenti sequestrati figurano anche decine di chili di uva, la cui provenienza è stata ritenuta sospetta. Gli agenti hanno ipotizzato che si trattasse di prodotto di furto, in quanto presentava un taglio non conforme, segno di una raccolta effettuata in modo frettoloso e non autorizzato.

Prossimi interventi in programma

Ulteriori azioni di controllo sono già state pianificate per i prossimi giorni in altre zone della città, a conferma dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle regole nel settore commerciale. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di attività di prevenzione e repressione delle irregolarità che possono mettere a rischio la salute pubblica e la leale concorrenza tra operatori economici.