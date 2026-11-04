Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre persone sono finite in carcere e una donna è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per una serie di furti, rapine e altri reati commessi per procurarsi denaro e beni. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti dai Carabinieri a Follonica nella mattinata del 4 novembre, su ordinanza del gip del Tribunale di Grosseto, al termine di un’indagine su 31 capi provvisori di imputazione.

Follonica, raffica di furti e rapine: due uomini e una donna in carcere

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i tre uomini hanno 26 anni, 29 anni e 41 anni: due risiedono a Follonica, il terzo in provincia di Firenze. Sono tutti tossicodipendenti e senza lavoro; due hanno precedenti condanne, mentre un altro ha procedimenti penali pendenti. Secondo gli investigatori, avrebbero ricavato dalla commissione sistematica dei reati i mezzi per acquistare stupefacenti e mantenersi. Il più giovane era già detenuto per altri reati.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Grosseto e condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Follonica, ha ricostruito una sequenza di episodi avvenuti tra il 21 luglio e il 29 settembre 2026, ai danni di residenti, turisti e attività commerciali. Le condotte contestate sarebbero state pianificate, con una divisione dei ruoli e modalità ricorrenti; alcuni episodi sarebbero avvenuti a poche ore di distanza o negli stessi esercizi.

Le accuse contestate

Tra i fatti ricostruiti figurano furti di contanti e generi alimentari da negozi e ristoranti, spesso notturni e accompagnati da effrazioni e danni agli infissi; furti con destrezza di denaro e carte elettroniche, seguiti da utilizzi non autorizzati; e ricettazione di biciclette elettriche e altra refurtiva. Gli episodi, perlopiù di natura predatoria, sarebbero stati commessi durante l’estate a Follonica. A sostegno delle contestazioni sono stati raccolti testimonianze, filmati di telecamere pubbliche e private e documentazione sanitaria.

Al ventiseienne sono inoltre attribuiti un tentativo di estorsione ai danni di un uomo del posto e una rapina ai danni di una turista tedesca. Nel primo caso, a fronte di una richiesta di denaro ritenuta pretestuosa, l’uomo sarebbe stato aggredito e avrebbe riportato lesioni non lievi. La turista, che avrebbe cercato di opporsi alla sottrazione della borsa, avrebbe subito un’aggressione e lesioni lievi.

La posizione della quarta indagata

Una donna di 45 anni è indagata per aver contribuito in due occasioni a monetizzare i proventi: avrebbe consentito l’uso di strumenti di pagamento di provenienza illecita nel locale pubblico che gestisce la sera e avrebbe ricevuto beni rubati. Per lei è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La donna ha precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il gip ha ritenuto concreto il rischio che gli indagati reiterino i reati e ha disposto per i tre uomini la custodia cautelare in carcere, giudicata necessaria a tutela della collettività. Nell’ordinanza sono state evidenziate la frequenza e la spregiudicatezza delle condotte, proseguite nonostante la presenza di telecamere e gli interventi delle forze dell’ordine: sarebbero stati sottratti anche piccoli importi dai registratori di cassa, contenitori per le offerte e contenitori per le mance. Per la donna è stata considerata sufficiente la misura meno grave.

Carabinieri