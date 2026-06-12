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Eseguito un arresto per evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale e minacce aggravate nella notte tra il 10 e l’11 giugno a Lecce. Un uomo di 31 anni, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato fermato dopo aver tentato di sottrarsi ai controlli e aver opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti su richiesta del 118.

L’incontro con la madre e l’escalation di violenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, intorno alle 2:40. Gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Lecce sono stati chiamati a intervenire presso un’abitazione indipendente della città. La richiesta di supporto è arrivata dalla centrale operativa del 118, che aveva segnalato la presenza di un uomo in regime di detenzione domiciliare con un atteggiamento violento e non collaborativo.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati accolti nel cortile comune dalla madre del 31enne. L’uomo, presente all’esterno, ha reagito immediatamente con insulti e minacce di morte, rivolte prima alla madre e poi agli agenti. Ogni tentativo di dialogo è stato respinto: il soggetto si è barricato nel proprio appartamento, impedendo l’accesso sia ai poliziotti sia ai sanitari, continuando a proferire minacce.

La barricata e il rischio autolesionismo

Gli operatori hanno tentato una delicata opera di mediazione per riportare la calma, ma senza risultato. In preda a uno scatto d’ira, l’uomo ha infranto i vetri delle finestre del soggiorno e del bagno, aumentando il rischio di atti autolesionistici. Considerata la gravità della situazione, gli agenti hanno deciso di entrare nell’abitazione per scongiurare ulteriori pericoli.

Alla vista degli agenti, il 31enne ha tentato la fuga dirigendosi verso il retro della casa. Le ricerche, condotte nel giardino con l’ausilio delle torce, hanno permesso di individuarlo sul tetto di un fabbricato adiacente. Sentendosi ormai senza via di scampo, l’uomo si è lanciato nel vuoto nel tentativo di dileguarsi. La caduta, attutita dal terreno arato del giardino, gli ha evitato conseguenze fisiche gravi. Una volta raggiunto, ha opposto un’ultima resistenza sferrando calci agli agenti, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo e metterlo in sicurezza.

L’arresto e le conseguenze

Dopo essere stato assistito dal personale del 118, il 31enne è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti. In seguito, è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.

IPA