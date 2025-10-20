Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un uomo di Catania di 31 anni, ricercato da mesi per evasione e maltrattamenti in famiglia. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato a seguito di un ordine di carcerazione emesso dopo ripetute violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di arresto è stato portato a termine dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, era sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Tuttavia, nonostante la misura restrittiva, il 31enne ha più volte violato le prescrizioni imposte, rendendosi protagonista di evasioni accertate durante diversi controlli.

La fuga e la latitanza

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania ha quindi disposto la sostituzione della misura cautelare con un ordine di carcerazione. L’esecuzione del provvedimento, però, non è stata immediata: l’uomo si è reso irreperibile, sottraendosi volontariamente alla giustizia e facendo perdere le proprie tracce per alcuni mesi.

L’individuazione del nascondiglio

Gli agenti del Commissariato di Librino hanno avviato una specifica attività investigativa, fatta di appostamenti e pedinamenti, che ha permesso di individuare l’appartamento in cui il ricercato si era nascosto. Dopo un periodo di osservazione, i poliziotti sono intervenuti sorprendendo il 31enne all’interno del salone dell’abitazione mentre era intento a consumare crack.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato immediatamente condotto in Commissariato per gli adempimenti di rito e successivamente trasferito in carcere. Inoltre, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

