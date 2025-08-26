Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di droga e armi il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia a Foligno. Un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma comune da sparo. L’operazione è stata eseguita nella mattinata di oggi, in un’area adiacente al centro storico della città, a seguito di un’attività investigativa mirata che ha permesso di individuare un presunto traffico di droga all’interno dell’abitazione dell’indagato.

Le indagini e l’operazione: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attenta attività di osservazione svolta dagli investigatori del Commissariato di Foligno. Gli agenti avevano notato, nei giorni precedenti, un insolito via vai di persone nei pressi dell’abitazione del sospettato, situata a ridosso del centro storico. Questo movimento ha insospettito i poliziotti, che hanno ipotizzato la presenza di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, con clienti che si recavano direttamente a casa dell’uomo per acquistare la droga.

L’irruzione e la perquisizione: droga e armi in casa

La mattina dell’operazione, alcuni agenti si sono appostati nei pressi dell’abitazione e, al momento ritenuto più opportuno, hanno fatto irruzione per effettuare una perquisizione approfondita. L’attività ha dato esito positivo: il 31enne è stato trovato in possesso di oltre 70 grammi di marijuana, circa 15 grammi di cocaina e più di 40 grammi di hashish. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, una notevole quantità di materiale per il confezionamento delle dosi e una somma in contanti di quasi 2.300 euro, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Il ritrovamento dell’arma: una pistola semiautomatica Beretta

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto anche una pistola semiautomatica Beretta, detenuta illegalmente dal 31enne. L’uomo non ha fornito alcuna spiegazione sulla provenienza dell’arma, che è stata immediatamente sequestrata. La presenza della pistola ha aggravato la posizione dell’indagato, che è stato quindi arrestato in flagranza anche per detenzione illegale di arma comune da sparo.

Il profilo dell’arrestato: precedenti e accuse

L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a sostanze stupefacenti, oltre che per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Questa volta, a suo carico sono stati contestati i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma comune da sparo. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, al termine di un’operazione che ha visto impegnati diversi agenti del Commissariato di Foligno.

Le modalità dell’arresto e la misura cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dopo la redazione degli atti di rito, il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. La misura cautelare è stata disposta dal Pubblico Ministero di turno, che ha valutato la gravità dei fatti e la quantità di sostanze sequestrate.

Il blitz di oggi rappresenta un ulteriore passo avanti nel contrasto al traffico di droga e alla detenzione illegale di armi a Foligno. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali responsabilità di terzi e per ricostruire la rete di contatti dell’indagato. Nel frattempo, la Polizia rinnova l’invito ai cittadini a segnalare situazioni sospette, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

