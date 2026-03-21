31enne bivacca nei giardini a Como, polizia lo controlla e scopre che doveva essere in carcere: arrestato
Un somalo di 31 anni è stato arrestato a Como per una rapina commessa a Milano nel 2025. L'uomo era ricercato dal Tribunale di Milano.
È stato arrestato un uomo di origine somala di 31 anni a Como, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio nei giardini pubblici della città, dove il soggetto è stato identificato durante un controllo della Polizia di Stato. L’uomo era ricercato per una rapina commessa a Milano nel marzo 2025.
Arresto nei giardini pubblici: la ricostruzione dei fatti
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta ieri pomeriggio, quando una volante impegnata nel servizio di controllo del territorio ha notato due soggetti intenti a bivaccare nei giardini “Nino Bruni” di via Nazario Sauro a Como. Gli agenti hanno quindi proceduto all’identificazione dei presenti.
L’identificazione e la scoperta dell’ordine di carcerazione
Durante il controllo documentale, è emersa la posizione di uno dei due uomini, un cittadino somalo di 31 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio. Sul soggetto pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Milano nel gennaio scorso, che sostituiva un precedente divieto di dimora.
La rapina a Milano e il provvedimento del Tribunale
L’uomo era stato coinvolto, secondo quanto riportato nel dispositivo di carcerazione, in una rapina avvenuta nel marzo 2025 nel pieno centro di Milano, in concorso con un altro straniero. La vittima, un giovane milanese, era stata derubata dei pochi averi che aveva con sé nei pressi dei bastioni di Porta Venezia. In seguito a quell’episodio, il somalo era stato condotto direttamente al carcere di San Vittore.
L’esecuzione dell’arresto e il trasferimento in carcere
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dopo aver notificato il provvedimento del Tribunale di Milano, gli agenti hanno arrestato il 31enne e lo hanno trasferito presso la Casa Circondariale di Como. L’operazione si è conclusa senza incidenti e l’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.