31enne molesta gli automobilisti al semaforo a Acireale, arriva la polizia e va fuori di sé: arrestato

Un uomo di origine nigeriana è stato arrestato ad Acireale per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo, di 31 anni, è stato sorpreso a molestare automobilisti fermi al semaforo in via Loreto, chiedendo denaro con insistenza.

Il controllo della polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato notato dai poliziotti di una volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale durante un pattugliamento di controllo del territorio. Alla vista degli agenti, il 31enne ha cercato di divincolarsi e ha mostrato segni di insofferenza, esibendo un permesso di soggiorno scaduto.

La resistenza e l’arresto

Nonostante i tentativi degli agenti di mantenere la calma, l’uomo ha opposto una forte resistenza, buttandosi a terra e facendo cadere i poliziotti nel tentativo di fuggire. Gli agenti, nonostante le contusioni riportate, sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in Commissariato, dove è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Le misure cautelari

Informato il PM di turno, per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la sua attuale residenza a Catania. Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora con la permanenza in casa dalle ore 20 alle ore 7 di ogni giorno. Per i poliziotti feriti si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie in Ospedale dove sono stati loro riscontrati traumi alle gambe.

