Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un uomo di 31 anni a Grottaglie (Taranto). Un brindisino, residente nel comune tarantino, è stato fermato dagli agenti dopo aver minacciato di morte la sua ex compagna e aver opposto resistenza all’intervento delle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle scorse ore a Grottaglie, dove una donna ha chiesto aiuto segnalando la presenza inquietante dell’ex compagno nei pressi della propria abitazione. L’uomo, originario della provincia di Brindisi, non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe iniziato a perseguitare la donna con comportamenti minacciosi e vessatori, culminati in minacce di morte.

L’intervento della Polizia

Gli agenti del Commissariato di Grottaglie sono intervenuti prontamente, sorprendendo il 31enne nel cortile di pertinenza dell’abitazione della vittima. Alla richiesta di spiegazioni sulla sua presenza, l’uomo non ha saputo fornire motivazioni plausibili, soprattutto alla luce delle numerose denunce già presentate dalla donna per stalking e comportamenti persecutori.

Comportamento violento e resistenza all’arresto

Alla vista dei poliziotti, il 31enne ha assunto un atteggiamento provocatorio e aggressivo, arrivando a tentare lo scontro fisico con gli agenti. Solo dopo alcuni momenti di tensione, i poliziotti sono riusciti a riportare la situazione alla calma e a bloccare l’uomo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il ritrovamento di armi e attrezzi

Durante la perquisizione dell’autovettura dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico, oltre a numerosi cacciaviti e attrezzatura da carpenteria. Il possesso di tali oggetti, in un contesto già segnato da minacce e comportamenti persecutori, ha aggravato la posizione dell’indagato.

L’arresto e le accuse

Alla luce dei fatti accertati e delle precedenti denunce presentate dalla vittima, il 31enne è stato dichiarato in stato di arresto per stalking, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale locale, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Un fenomeno in crescita

L’episodio avvenuto a Grottaglie si inserisce in un quadro più ampio di casi di stalking e violenza domestica che, purtroppo, continuano a verificarsi su tutto il territorio nazionale. Le forze dell’ordine invitano chiunque si trovi in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto e a denunciare tempestivamente ogni comportamento minaccioso o persecutorio.

IPA