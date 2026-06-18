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Eseguito un arresto nel quartiere Borgo Vittoria di Torino: un cittadino portoghese di 31 anni è stato fermato in flagranza per tentato furto aggravato e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, dopo essere stato sorpreso mentre cercava di introdursi in un prefabbricato destinato a futura abitazione.

Segnalazione e intervento immediato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata in seguito a una segnalazione giunta alla Centrale Operativa da parte di un cittadino. La persona aveva notato un individuo intento a infrangere la finestra di un prefabbricato nel quartiere Borgo Vittoria di Torino. Gli agenti del Commissariato di P.S. Mirafiori sono stati inviati tempestivamente sul posto per verificare la situazione.

L’arresto in flagranza e il sequestro degli arnesi

Giunti sul luogo indicato, i poliziotti hanno sorpreso il sospettato mentre stava cercando di allargare un foro sul vetro della finestra, utilizzando una tenaglia. L’uomo, un cittadino portoghese di 31 anni, è stato immediatamente fermato e sottoposto a controllo. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi strumenti: oltre alla tenaglia, anche una chiave esagonale, un grosso bullone e un pezzo di ferro. Questi oggetti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati utilizzati per forzare gli accessi e infrangere le vetrate dell’autorimessa sottostante il prefabbricato.

Le modalità del tentato furto

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che il trentunenne avrebbe colpito ripetutamente le finestre sia del prefabbricato sia dell’autorimessa sottostante. In quest’ultima erano custoditi materiali e attrezzature edili, potenzialmente oggetto del tentato furto. L’azione dell’uomo è stata però interrotta dall’arrivo degli agenti, che lo hanno bloccato prima che riuscisse a portare a termine il suo intento.

Denuncia e conseguenze legali

Al termine degli accertamenti di rito, il cittadino portoghese è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA