31enne s'innervosisce durante un controllo e scatta la perquisizione: arrestato per spaccio a Parma

È di un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Parma. L’operazione è stata condotta ieri, 4 aprile 2025, nel centro cittadino.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato un uomo di origine nigeriana in strada Buffolara intorno alle ore 20.30. L’uomo, il cui comportamento appariva sospetto, è stato sottoposto a un controllo di polizia.

Perquisizione e ritrovamenti

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nella tasca del giubbotto dell’uomo 1,70 grammi di cocaina e 0,66 grammi di hashish. All’interno dello zaino sono state trovate banconote di diverso taglio per un totale di 45,00 euro, oltre a materiale per il confezionamento delle sostanze, una forbice e una lametta.

Conseguenze legali

Il cittadino nigeriano, regolare sul territorio nazionale e di 31 anni, è stato portato in Questura per essere fotosegnalato. In considerazione del luogo del controllo, noto per la presenza di soggetti dediti allo spaccio, e delle circostanze, l’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero per porto d’armi e oggetti atti ad offendere. Su disposizione dell’autorità giudiziaria locale, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

