Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti a Palermo. Un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi di via Giuseppe Amari dopo aver tentato di eludere un controllo. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari per l’indagato.

Il controllo dei Carabinieri e il tentativo di fuga

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio effettuato dalla Stazione di Palermo Mezzo Monreale. I militari hanno notato un uomo sfrecciare a bordo di uno scooter a velocità sostenuta nei pressi di via Giuseppe Amari. Alla vista della pattuglia, il 31enne ha cercato di evitare il controllo imboccando una strada secondaria, con l’intenzione di far perdere le proprie tracce.

Il fermo e l’atteggiamento sospetto

Fermato poco dopo, l’uomo ha mostrato subito un comportamento agitato, insospettendo ulteriormente i Carabinieri. Alla richiesta di spiegazioni, il fermato ha tentato di minimizzare il proprio atteggiamento, ma i militari hanno proceduto a una perquisizione personale. Durante il controllo, sono stati trovati 2.272 euro in contanti, una somma di cui il giovane non ha saputo fornire una spiegazione credibile circa la provenienza.

Il tentativo di disfarsi della droga

Nel corso delle procedure di identificazione, il 31enne ha cercato di disfarsi di un piccolo sacchetto di plastica, gettandolo a terra con disinvoltura, probabilmente nella speranza di non essere notato. Tuttavia, i Carabinieri hanno immediatamente recuperato l’involucro, al cui interno sono state rinvenute tre dosi di hashish. Il gesto non è sfuggito all’attenzione degli agenti, che hanno così raccolto ulteriori elementi a carico dell’uomo.

L’aggressione e l’arresto

Una volta scoperto, l’indagato ha perso il controllo, andando in escandescenza e colpendo uno dei militari con un pugno allo stomaco nel tentativo di sottrarsi all’arresto. La reazione violenta è stata però prontamente contenuta dai Carabinieri, che sono riusciti a bloccare e arrestare l’uomo. Contestualmente, il 31enne è stato denunciato in stato di libertà anche per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

