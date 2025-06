31enne si finge carabiniere a Bagheria e raggira una donna anziana, quanti soldi si è fatto consegnare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un 31enne a Bagheria. L’uomo è stato fermato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana. L’indagato, fingendosi telefonicamente un Maresciallo dei Carabinieri, ha convinto la vittima a consegnargli denaro e oggetti preziosi.

Il piano del truffatore

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’uomo, originario di Catania e già noto alle forze dell’ordine, ha contattato telefonicamente l’anziana, spacciandosi per un Maresciallo. Ha raccontato che il figlio della donna era coinvolto in un grave incidente stradale e trattenuto in caserma. Con un tono convincente, ha richiesto alla vittima di consegnare denaro o oggetti preziosi come garanzia per la liberazione del figlio.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato la presenza sospetta dell’uomo, mai visto prima in paese. Decidendo di seguirlo discretamente, lo hanno osservato mentre usciva da una palazzina con una busta. Fermato e controllato, è stato trovato in possesso di diversi preziosi, tra cui due orologi, per un valore stimato di circa 1500 euro.

Le conseguenze legali

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato condotto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la casa circondariale di Termini Imerese in attesa della convalida. È importante sottolineare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale. La definizione della sua colpevolezza avverrà solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

