Due uomini, un cittadino georgiano di 36 anni e un cittadino rumeno di 46 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato per ricettazione in concorso, con il sequestro di 324 kg di preziosi in argento e oltre 61.000 euro in contanti. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di giovedì 4 settembre in via Giulio Cesare Procaccini a Milano, dopo che i due sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un palazzo. Gli agenti hanno agito dopo aver osservato uno scambio sospetto di una busta, che ha portato a una serie di perquisizioni e sequestri di ingenti quantità di argento e denaro contante.

Il fermo e le prime indagini: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio intorno alle ore 17 di giovedì 4 settembre, quando gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile di Milano hanno notato due uomini a bordo di un’auto a noleggio in via Giulio Cesare Procaccini. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento dei due, li hanno osservati mentre attendevano qualcuno davanti a un palazzo. Poco dopo, un uomo è uscito dallo stabile e ha consegnato loro una busta, per poi rientrare rapidamente all’interno dell’edificio.

Il controllo e la scoperta dei primi preziosi

Gli agenti hanno deciso di intervenire, bloccando i due uomini per un controllo. Nel corso della perquisizione, il cittadino georgiano di 36 anni è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana. All’interno dell’auto a noleggio sono stati rinvenuti 12 monili e 15 lingotti artigianali di argento, per un peso complessivo di oltre sette chili. Inoltre, sono state trovate numerose carte di credito, diversi telefoni cellulari, vari mazzi di chiavi e la somma di 52.980 euro in contanti.

Le indagini si spostano a Vimodrone: sequestri record

Le successive verifiche hanno condotto i poliziotti a un box situato in via Fernando e Maddalena De Padova a Vimodrone (MI). Qui sono stati sequestrati numerosi monili in argento, per un peso totale di oltre 200 chili, insieme a una bilancia di grandi dimensioni. Nel parcheggio adiacente al box, all’interno di un’auto riconducibile al cittadino rumeno di 46 anni, sono stati trovati ulteriori oggetti in argento per un peso totale di 114 chili, una bilancia di piccole dimensioni e la somma di 8.700 euro in contanti.

Il valore del sequestro e la destinazione degli indagati

Complessivamente, il valore dei beni sequestrati ammonta a 324 kg di argento e oltre 61.000 euro in contanti. Al termine degli accertamenti di rito, entrambi gli uomini sono stati condotti presso la Casa Circondariale Francesco Di Cataldo di Milano San Vittore, dove sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La procedura per il riconoscimento dei beni sequestrati

Per agevolare le vittime del reato di ricettazione nella ricerca dei propri beni, la Questura di Milano ha annunciato che nei prossimi giorni sarà possibile visionare gli oggetti sequestrati accedendo alla sezione bacheca oggetti rinvenuti del sito ufficiale della Questura.

Un’operazione che colpisce il traffico illecito di preziosi

L’operazione della Polizia di Stato rappresenta un duro colpo al traffico illecito di preziosi nel territorio milanese. Il sequestro di una quantità così ingente di argento e denaro contante suggerisce l’esistenza di una rete organizzata dedita alla ricettazione e al riciclaggio di beni di provenienza illecita. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e ricostruire la filiera del reato.

Le indagini proseguono: possibili sviluppi

Gli investigatori stanno ora lavorando per risalire all’origine dei preziosi sequestrati e per individuare le vittime dei furti che hanno portato alla disponibilità di tali oggetti. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per il riconoscimento dei beni e per fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

Il ruolo della Squadra Mobile e la prevenzione dei reati predatori

L’azione della Squadra Mobile di Milano si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai fenomeni di ricettazione e riciclaggio. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti e a collaborare attivamente con le autorità per arginare il fenomeno.

