32enne accoltellato a Fiorenzuola d'Arda dall'ex compagno della fidanzata, l'aggressore trovato carbonizzato

A Fiorenzuola d’Arda, comune in provincia di Piacenza, un 32enne è stato accoltellato mentre si trovava seduto su una panchina in via Arda. Sarebbe stato colpito con almeno 10 fendenti. L’agguato sarebbe stato teso dall’ex compagno della sua fidanzata, un cittadino ucraino. Quest’ultimo avrebbe agito in preda alla gelosia. Il 32enne si trova ora ricoverato in condizioni gravi. Inizialmente si era diffusa la notizia che fosse un pilota dell’Aeronautica militare. Tale indiscrezione è stata smentita in seconda battuta.

Piacenza, agguato a Fiorenzuola d’Arda: 32enne accoltellato

Il violento episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 26 ottobre. L’autore dell’aggressione ha agito intorno alle ore 17, mentre il 32enne era seduto su una panchina in via arda, zona residenziale di Fiorenzuola.

Secondo una prima ricostruzione, come spiegato dal Corriere della Sera, la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno 10 coltellate. L’aggressore, che sarebbe l’ex compagno della fidanzata dell’uomo ferito gravemente, avrebbe compiuto l’imboscata perché accecato dalla gelosia.

Dopo l’accoltellamento, l’aggressore ha gettato a terra il coltello ed è scappato. I carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto hanno avviato immediatamente le indagini per catturare l’uomo che è stato poi trovato carbonizzato nell’auto utilizzata per la fuga.

Secondo quanto ricostruito, avrebbe raggiunto una zona isolata lungo la strada provinciale che collega Fiorenzuola a Castellarquato e si sarebbe tolto la vita dando fuoco alla vettura.

I soccorsi e l’intervento chirurgico

Il 32enne ha riportato ferite al collo e all’addome. Sul luogo dell’agguato si sono precipitati l’elisoccorso di Parma, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Lugagnano e l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola, trovando il giovane riverso in un lago di sangue.

L’equipe medica e infermieristica ha stabilizzato a bordo dell’ambulanza il ferito, usando anche le sacche di sangue zero negativo presenti sul velivolo sanitario.

Il 32enne è successivamente stato trasferito in volo d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il 32nne ferito non è un pilota dell’Aeronautica, indiscrezione smentita

Inizialmente era trapelata l’indiscrezione che il 32enne vittima dell’aggressione fosse un pilota dell’Aeronautica Militare. In seconda battuta tale notizia è stata smentita.

Il ferito è nato a Saronno ed è residente a Turate, in provincia di Como.