Evasione e violazione della misura alternativa della detenzione domiciliare sono le accuse mosse a un 32enne padovano, arrestato nella notte di venerdì 18 luglio dalla Polizia di Stato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato in zona Città Giardino dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, dove era ristretto, per tentare un riavvicinamento alla ex compagna. L’arresto è stato convalidato e il soggetto trasferito in carcere.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, quando le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura di Padova hanno effettuato un intervento in zona Città Giardino. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio predisposti per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’intervento della Polizia: la chiamata e il rintraccio

Intorno alle ore 00.30 di venerdì 18 luglio, una chiamata è giunta alla Centrale Operativa della Questura. Un uomo, in evidente stato di alterazione e agitazione, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, dichiarando di avere problemi relazionali con la propria ex compagna, residente nella zona, e di voler tentare un riavvicinamento. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti prontamente, rintracciando il soggetto nei pressi di un bar in fase di chiusura.

La confessione spontanea e la situazione personale

L’uomo, alla vista dei poliziotti, si è avvicinato in modo collaborativo, sebbene in stato di ubriachezza. Ha fornito ulteriori dettagli sulla propria vicenda personale, spiegando che la relazione con la ex compagna era terminata durante un periodo di detenzione e che lei aveva successivamente intrapreso un nuovo legame affettivo, situazione che lui non riusciva ad accettare. Prima ancora che venissero avviate le verifiche di rito, ha ammesso spontaneamente di essere sottoposto alla Misura alternativa della detenzione domiciliare, giustificando la propria assenza dal domicilio con uno stato di sofferenza emotiva dovuto alla fine della relazione sentimentale.

L’identificazione e i precedenti penali

Accompagnato presso gli uffici della Questura, l’uomo è stato identificato come un 32enne padovano, residente in città e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia. Tra questi figurano spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, il 5 settembre 2022 era già stato arrestato dalle Volanti per resistenza: in quell’occasione, mentre era alla guida della propria autovettura in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e con la patente ritirata a tempo indeterminato dal 2016, si era sottratto a un controllo di polizia, dando vita a un inseguimento per le vie cittadine. La fuga si era conclusa solo quando una pattuglia era riuscita a bloccarlo speronando il veicolo. Durante la corsa, aveva anche tentato di investire un operatore che cercava di sbarrargli la strada in via Chiesanuova, causando ingenti danni a due veicoli della Polizia di Stato.

La misura della detenzione domiciliare e i fatti precedenti

Dal mese di giugno 2025, il soggetto era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per fatti avvenuti nel marzo 2023, a seguito di un arresto per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. In un primo momento, l’Autorità Giudiziaria aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità di recupero, dalla quale però era evaso nel febbraio 2024. Dopo ulteriori valutazioni dell’Autorità Giudiziaria, nel giugno 2025 era stato collocato in detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

L’arresto per evasione e le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti, il 32enne è stato tratto in arresto per il reato di evasione e la misura della detenzione domiciliare è stata ripristinata dall’Autorità Giudiziaria presso la sua residenza, in attesa del giudizio per direttissima. L’uomo è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica procedente.

La convalida dell’arresto e il trasferimento in carcere

Nella mattinata di venerdì 18 luglio, a seguito del giudizio per direttissima, il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura detentiva in carcere nei confronti del 32enne. L’uomo è stato quindi associato alla Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova.

IPA