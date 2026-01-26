Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e di un ordine di espulsione: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Brescia dove un cittadino moldavo 32enne senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali, è stato fermato e condotto in carcere. L’uomo, latitante da oltre 6 mesi, è stato individuato durante un controllo in un locale pubblico e dovrà scontare una pena definitiva di oltre 5 anni di reclusione per rapina, atti persecutori, evasione e guida senza patente. L’arresto è stato eseguito in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna.

Arrestato un latitante a Brescia

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi grazie all’intervento degli agenti della “Squadra Volante” della Questura di Brescia. L’uomo, un cittadino moldavo di 32 anni, era irregolare sul territorio nazionale e risultava senza fissa dimora. Su di lui pendevano numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità.

Durante le consuete attività di prevenzione generale e controllo del territorio finalizzate a contrastare la microcriminalità diffusa, gli agenti hanno effettuato un controllo degli avventori presso un locale pubblico in via Cremona.

Proprio in questa occasione è stato individuato il latitante, che da oltre 6 mesi si sottraeva alla giustizia. Alla richiesta di esibire i documenti l’uomo ha mostrato un passaporto moldavo valido, ma privo di visto e timbri che ne attestassero la regolarità sul territorio nazionale.

L’identificazione e la scoperta dei precedenti

Condotto presso gli uffici della Questura di Brescia il soggetto è stato sottoposto a un controllo documentale approfondito. Grazie alle informazioni contenute nella banca dati del Ministero dell’Interno, è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e aveva utilizzato diversi alias per compiere attività criminali.

Al termine delle procedure di identificazione è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia per l’espiazione della pena definitiva.

Le condanne e i reati contestati

L’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, è conseguente a diverse sentenze di condanna per rapina, atti persecutori, evasione e guida senza patente.

L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di oltre 5 anni di reclusione. La sua posizione di irregolare sul territorio nazionale e la presenza di numerosi precedenti hanno aggravato la sua situazione giudiziaria.

Espulsione e ordine di allontanamento

Considerata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale del soggetto, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Questo provvedimento consentirà, una volta espiata la pena, di procedere all’espulsione dell’uomo dall’Italia, con accompagnamento nel paese di provenienza.

