Eseguito un arresto a fini estradizionali dalla Polizia di Stato a Milano. Un cittadino salvadoregno di 32 anni è stato fermato mentre si trovava presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, in seguito a una segnalazione internazionale. L’uomo era ricercato per la sua presunta partecipazione all’organizzazione criminale MS13, responsabile di reati estorsivi, traffico di armi e traffico di droga.

L’arresto e le circostanze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante le procedure di rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”. Il cittadino salvadoregno si era presentato, con appuntamento, presso il Settore Rifugiati dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano venerdì 31 ottobre.

Il 32enne era giunto negli uffici della Questura per avviare la pratica di rilascio del permesso di soggiorno, dopo che il Tribunale Ordinario di Milano aveva accolto il suo ricorso contro il diniego della protezione internazionale, emesso dalla Commissione Territoriale nel 2021. Tuttavia, durante gli accertamenti di routine, gli agenti hanno scoperto che a suo carico pendeva una segnalazione dell’Interpol per l’arresto provvisorio, in vista dell’estradizione verso El Salvador.

Il mandato internazionale e le accuse

L’uomo era ricercato in base a un mandato di cattura emesso dal “Tribunal Contra El Crimen Organizado” di El Salvador. Le accuse riguardano la partecipazione all’organizzazione criminale MS13, nota per la commissione di reati estorsivi, traffico di armi e traffico di droga. Secondo la legge speciale salvadoregna, per questi reati è prevista una pena massima di 12 anni di reclusione.

Le procedure dopo l’arresto

Al termine delle verifiche e delle procedure amministrative, il cittadino salvadoregno è stato trasferito presso la casa circondariale Francesco di Cataldo. L’uomo è stato quindi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà la richiesta di estradizione avanzata dalle autorità di El Salvador.

Il contesto: la lotta alla criminalità internazionale

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce nel quadro della collaborazione internazionale per il contrasto alla criminalità organizzata. La MS13, organizzazione transnazionale di origine centroamericana, è da tempo nel mirino delle forze dell’ordine di diversi Paesi per la sua attività nel campo dei reati estorsivi, del traffico di armi e del traffico di droga. L’arresto a Milano rappresenta un ulteriore tassello nella cooperazione tra le autorità italiane e quelle internazionali.

