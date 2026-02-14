32enne salvato da trapianto per organi invertiti a Torino, primo al mondo: cuore e fegato "a specchio"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Daniele, 32 anni, è stato salvato da un intervento unico al mondo: nato con gli organi interni in posizione invertita, condizione detta “a specchio”, è stato sottoposto a una complessa operazione salvavita. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Molinette di Torino, dove gli sono stati trapiantati cuore e fegato. Data la rarità della condizione anatomica, la riuscita di una simile procedura è eccezionale: per questo l’operazione è stata definita “senza precedenti a livello mondiale”.

Operazione salvavita per Daniele

La storia di Daniele è legata a una rara condizione anatomica chiamata situs viscerum inversus: la posizione degli organi interni è invertita, come riflessa in uno specchio. Il 32enne ha affrontato una lunga operazione che dovrebbe aver risolto decenni di precarietà medica.

Fin dalla nascita, infatti, Daniele soffriva di una cardiopatia congenita ed era stato operato diverse volte a cuore aperto. Interventi che gli hanno permesso di raggiungere l’età adulta, ma che nel tempo hanno logorato altri organi, come il fegato.

La sua salute si era ulteriormente aggravata con la comparsa di un carcinoma epatico. Si è reso quindi urgente un trapianto combinato di cuore e fegato, reso estremamente complesso dall’anatomia invertita. L’operazione è riuscita ed è stata dichiarata dalla Città della Salute come un caso “senza precedenti a livello mondiale”.

Operazione da record

Daniele era stato seguito in diverse strutture tra Campania e Toscana, prima di essere affidato alla Città della Salute di Torino. L’équipe multidisciplinare che lo ha assistito era composta dal cardiochirurgo Carlo Pace Napoleone e dal cardiologo Giuseppe Annoni dell’ospedale Infantile Regina Margherita, insieme agli specialisti delle Molinette: l’epatologa Silvia Martini, i cardiochirurghi Mauro Rinaldi e Massimo Boffini e il chirurgo epatico Renato Romagnoli, Coordinatore Regionale Trapianti.

Il team ha studiato una strategia innovativa per tentare un’impresa mai riuscita prima. Il paziente è stato inserito in lista d’attesa per un trapianto di cuore e fegato “in blocco”. Il prelievo degli organi è stato eseguito con la massima precisione e il blocco è arrivato alle Molinette con il paziente già pronto per l’intervento.

Dopo 17 ore in sala operatoria e 12 ore di chirurgia, gli organi sono stati inseriti rispettando la posizione fisiologica invertita del paziente. Sono state create connessioni vascolari del tutto nuove, utilizzando segmenti di vasi prelevati dallo stesso donatore per ricostruire i percorsi necessari.

Il commento della famiglia

Il padre ha descritto il figlio come un vero combattente. “Lo era da bambino, lo è stato da ragazzo e lo è ancora da adulto”, ha raccontato. È stato proprio Daniele a scoprire che a Torino sarebbe stato possibile tentare un’operazione di questa tipologia.

Il 32enne non si è mai arreso, stando alle parole del padre, un pensionato di 66 anni della zona nord di Napoli. Al termine dell’operazione, l’uomo si è rivolto a medici, infermieri e operatori socio-sanitari per ringraziarli: “Sono tutti al top: davvero, sono i numeri uno”, ha commentato.