32enne sorpreso a rubare in una pizzeria a Bologna e arrestato: ecco quanti precedenti ha accumulato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un furto aggravato è stato sventato in una pizzeria chiusa a Bologna. Un 32enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, è stato fermato e arrestato mentre rubava nel locale. L’intervento è avvenuto durante un servizio di pronto intervento nel Quartiere Navile.

L’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando i militari sono stati allertati dal titolare di una pizzeria di via dell’Arcoveggio. Il proprietario aveva sorpreso un individuo intento a rubare all’interno del suo locale, che in quel momento era chiuso.

Il furto e l’arresto

All’arrivo delle forze dell’ordine, il presunto responsabile, identificato nel 32enne marocchino, era ancora all’interno della pizzeria. Aveva già asportato il fondo cassa, pari a 100 euro, e alcune bottiglie di vino. L’uomo era entrato nel locale mediante effrazione della porta d’ingresso.

Il passato del sospettato

Il cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, 18 precedenti negli ultimi due anni per reati contro il patrimonio e la persona, è stato tratto in arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo.

Fonte foto: IPA