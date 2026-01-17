Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale a Bitonto. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura locale, con l’accusa di aver tentato di investire tre poliziotti durante un intervento contro una banda dedita ai furti di auto di grossa cilindrata.

L’operazione nel garage di Bitonto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento restrittivo è stato eseguito nella mattinata del 16 gennaio. L’indagato, un pregiudicato originario di Bitonto, era già gravato da precedenti per reati predatori, riciclaggio, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni delle misure di prevenzione. L’uomo è ritenuto il presunto responsabile di un grave episodio avvenuto la sera del 28 aprile 2025, quando avrebbe tentato di investire tre agenti impegnati in un’operazione di contrasto ai furti d’auto.

L’arresto trae origine da un intervento della Squadra Mobile della Questura di Bari, sezione specializzata nei reati contro il patrimonio. Gli agenti avevano organizzato un servizio di osservazione in un garage di Bitonto, con l’obiettivo di monitorare le attività di un gruppo criminale dedito ai furti di autovetture di grossa cilindrata, che venivano successivamente smontate per ricavarne pezzi di ricambio. Tra i membri del sodalizio, secondo gli inquirenti, figurava anche il trentaduenne arrestato.

Il tentativo di fuga e il rischio per gli agenti

Durante il servizio di osservazione, gli agenti hanno notato l’indagato mentre si metteva alla guida di una Volkswagen Golf parcheggiata nel garage, pronto a lasciare l’autorimessa. Gli operatori sono quindi intervenuti, posizionandosi davanti al veicolo per impedirne la fuga. A quel punto, il sospettato avrebbe tentato di scappare prima inserendo la retromarcia e poi dirigendosi verso uno degli agenti, che è riuscito a evitare l’impatto gettandosi di lato. Nella manovra, l’uomo ha urtato due grandi vasi in cemento, mandandoli in frantumi, ha colpito di striscio un’auto di servizio e avrebbe cercato di investire altri due poliziotti, accelerando poi bruscamente e sfondando il cancello d’ingresso per darsi alla fuga.

Le accuse e la fase delle indagini

Il trentaduenne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Le autorità sottolineano che il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e che la posizione dell’indagato dovrà essere valutata nel corso del processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e della presunzione di innocenza.

Il contesto: lotta ai furti d’auto a Bitonto

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai furti di autovetture di grossa cilindrata nella zona di Bitonto. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno permesso di individuare un sodalizio criminale specializzato in azioni predatorie e nel successivo smontaggio dei veicoli rubati. L’arrestato, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un ruolo attivo all’interno del gruppo, come dimostrato dal tentativo di fuga e dal pericolo creato agli agenti intervenuti.

Nei prossimi giorni, dopo l’esecuzione della misura cautelare, l’indagato sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia e si confronterà con la difesa.

IPA