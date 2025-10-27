Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale a Savona. Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito un agente durante le operazioni di identificazione, a seguito di una segnalazione di danneggiamento di auto in sosta nel centro cittadino.

L’intervento degli agenti e la situazione sul posto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata del 25 ottobre 2025 in via XX settembre, nel cuore di Savona. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a due persone che stavano danneggiando alcune auto parcheggiate.

Giunti rapidamente in via XX settembre, i poliziotti hanno individuato due uomini di origine nordafricana intenti ad armeggiare nei pressi di una macchinetta distributrice di bevande. Alla vista degli operatori, uno dei due si è mostrato subito agitato, iniziando a inveire contro gli agenti.

Il tentativo di identificazione e l’aggressione

I due uomini sono stati condotti in Questura per le procedure di identificazione. Durante queste operazioni, il trentatreenne ha continuato a opporre resistenza, rifiutando di collaborare e passando rapidamente alle vie di fatto. L’uomo ha spinto e aggredito fisicamente uno degli agenti, provocandogli una lesione alla gamba.

Le conseguenze per l’agente ferito

L’agente colpito è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato una frattura. La prognosi iniziale è di 30 giorni, a testimonianza della gravità dell’episodio di lesioni subite durante il servizio.

L’arresto e le misure adottate

L’uomo responsabile dell’aggressione è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Savona, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

