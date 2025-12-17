Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia nei confronti di un 33enne a Fara in Sabina, dove l’uomo è stato accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’uomo avrebbe perseguitato la donna per quasi un anno, con comportamenti ossessivi e ripetuti pedinamenti. L’ordinanza di divieto di avvicinamento è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto anche l’uso del braccialetto elettronico.

I fatti: la denuncia e le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dagli agenti del Posto di Polizia di Passo Corese, che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato le indagini necessarie per ricostruire la vicenda.

Nei giorni scorsi, una giovane donna si è rivolta agli agenti del Posto di Polizia di Passo Corese, esasperata dalle continue attenzioni morbose e persecutorie da parte dell’ex compagno. La donna ha raccontato di essere stata vittima di atti persecutori da parte dell’uomo, residente nel Comune di Fara in Sabina. Gli investigatori hanno immediatamente avviato una serie di accertamenti, dai quali è emerso che l’uomo, di 33 anni, aveva messo in atto comportamenti ripetuti e opprimenti per quasi un anno.

Le modalità della persecuzione

L’indagine ha permesso di ricostruire una serie di episodi che hanno visto la vittima e i suoi familiari conviventi oggetto di continui contatti telefonici, appostamenti e pedinamenti. L’uomo avrebbe infatti perseguitato la donna non solo sotto casa, ma anche sul posto di lavoro, rendendo la situazione insostenibile per la giovane e per i suoi cari.

Le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

A seguito della denuncia e delle risultanze investigative, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di atti persecutori. L’Autorità Giudiziaria locale ha quindi emesso un’ordinanza di divieto di avvicinamento, stabilendo che l’uomo non possa avvicinarsi a meno di 800 metri dalla parte offesa e dai luoghi da lei abitualmente frequentati. Inoltre, è stata disposta l’applicazione del “braccialetto elettronico”, misura eseguita dagli agenti del Posto di Polizia di Passo Corese.

Il contesto territoriale e la data dei fatti

L’episodio si è verificato nel Comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. L’intervento della Polizia di Stato è stato reso noto il 16 dicembre 2025. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

