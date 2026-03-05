Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Monza un arresto per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale per i fatti avvenuti nella serata del 3 marzo 2026. Un uomo di 33 anni, cittadino marocchino irregolare, è stato fermato dopo un inseguimento in bicicletta e a piedi, durante i controlli della Squadra Volante della Questura locale.

L’inseguimento e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dagli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Monza e della Brianza. Gli agenti, impegnati in un intervento nella zona di via Sempione, hanno notato un uomo vestito di scuro che transitava in bicicletta e che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto.

Insospettiti dal comportamento dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo, intimandogli di fermarsi per l’identificazione. Tuttavia, il soggetto ha reagito tentando di sottrarsi al controllo: prima ha accelerato la marcia in bicicletta, poi ha imboccato alcune vie limitrofe, percorrendo tratti di strada in senso contrario, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Dopo aver abbandonato la bicicletta, l’uomo ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato raggiunto dagli operatori.

La resistenza e la colluttazione

Nel momento in cui gli agenti hanno tentato di bloccarlo e identificarlo, il soggetto ha opposto una violenta resistenza, sferrando calci e spingendo i poliziotti nel tentativo di divincolarsi e guadagnare la fuga. Dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza.

La perquisizione e il rinvenimento della droga

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare nelle tasche del giubbotto dell’uomo diverse dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, oltre a denaro contante suddiviso in banconote di piccolo taglio. Il denaro è stato ritenuto compatibile con l’attività di spaccio.

Le conseguenze per gli agenti e l’arrestato

Durante le fasi concitate dell’intervento, uno degli agenti ha riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni a seguito della colluttazione con l’arrestato. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo, all’esito del quale è stato disposto il divieto di dimora a Monza.

IPA