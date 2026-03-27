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È stato eseguito il rimpatrio coatto di un 33enne senegalese da parte della Polizia di Stato di Como, dopo che l’uomo era stato arrestato per aggressione a una capotreno e risultava gravato da diversi reati contro il patrimonio e la persona. Il provvedimento è stato disposto a seguito delle procedure amministrative concluse dall’Ufficio Immigrazione della Questura, che hanno portato all’espulsione del cittadino straniero.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il rimpatrio coatto è stato eseguito nella giornata di ieri nei confronti di un 33enne senegalese. L’uomo era stato arrestato nel novembre 2025 dagli agenti della volante per aver sferrato un pugno in pieno volto alla capotreno di un convoglio ferroviario in servizio sulla tratta Milano Porta Garibaldi – Como S. Giovanni.

La ricostruzione dei fatti

L’episodio che ha portato all’arresto del cittadino senegalese risale al novembre 2025. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva aggredito la capotreno con un pugno in faccia mentre il treno stava arrivando alla stazione di Como S. Giovanni. La vittima ha riportato un grave ematoma al volto e una ferita al labbro, con una prognosi di 10 giorni.

I precedenti e le accuse

L’uomo risultava già noto alle forze dell’ordine per molteplici precedenti di polizia. A suo carico erano state registrate denunce e condanne per reati contro il patrimonio, reati contro la persona, violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, oltre a lesioni personali e rapina. Dopo l’arresto, il 33enne era stato condotto presso il carcere del Bassone, dove ha trascorso i mesi successivi in custodia.

Le procedure per il rimpatrio

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Como, diretto dal Commissario Capo Davide Brayda, ha avviato le procedure amministrative necessarie per ottenere l’ordine di rimpatrio. L’identificazione certa dell’uomo come cittadino del Senegal e il rilascio del lasciapassare hanno permesso di avviare le interlocuzioni con l’Autorità Giudiziaria. Queste azioni hanno portato alla pronuncia della sentenza che ha reso espellibile il 33enne.

L’esecuzione del rimpatrio

Il 25 marzo, il Questore di Como Filippo Ferri ha incaricato il dirigente dell’Ufficio Immigrazione di organizzare il trasferimento. Una squadra specializzata di agenti della Polizia di Stato di Como ha quindi scortato il cittadino senegalese fino alla scaletta di un aereo diretto a Dakar. Lì, l’uomo è stato preso in consegna dalle autorità di polizia del Senegal. L’operazione si è svolta nel rispetto delle procedure previste per i rimpatri coatti e ha visto la collaborazione tra le autorità italiane e quelle senegalesi.

Il ruolo delle istituzioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il successo dell’operazione è stato possibile grazie al coordinamento tra l’Ufficio Immigrazione della Questura di Como, l’Autorità Giudiziaria e le autorità di polizia del Senegal.

IPA