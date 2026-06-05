34enne di Monte Compatri imprigionata, picchiata e costretta a spacciare: arrestati due uomini e una donna
Tre persone arrestate a Monte Compatri per sequestro di persona a scopo di estorsione: la vittima costretta a spacciare crack.
È di tre arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Frascati, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini e una donna, accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di una giovane residente a Monte Compatri. L’indagine, avviata nel luglio 2025, ha permesso di ricostruire una vicenda di violenza e sfruttamento legata al mercato degli stupefacenti.
La vittima e il contesto del debito
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Gli investigatori hanno fatto ricorso a tecniche sofisticate, tra cui l’analisi dei tabulati telefonici e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, per ricostruire il quadro indiziario relativo al sequestro di persona e alle successive violenze subite dalla vittima.
La giovane donna, una trentaquattrenne con problemi di tossicodipendenza residente a Monte Compatri, aveva accumulato un pesante debito a causa dell’acquisto continuativo di crack da una donna di quaranta anni domiciliata a Monte Porzio Catone. Secondo quanto emerso, per costringerla a saldare il debito, la vittima sarebbe stata prelevata con la forza e trattenuta contro la sua volontà in diversi luoghi, tra cui la borgata capitolina di “Finocchio” e il comune di Palestrina.
Le modalità del sequestro e le violenze subite
Durante i periodi di prigionia, la donna sarebbe stata più volte percossa, minacciata con una pistola e costretta a commettere il reato di spaccio di stupefacenti. Gli indagati, pur essendo già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari per altre cause, avrebbero messo a disposizione i propri immobili per la detenzione della vittima.
L’operazione odierna rappresenta il seguito di un primo intervento avvenuto il 26 luglio 2025, quando la vittima era riuscita a fuggire e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Pochi giorni dopo, il 29 luglio 2025, i Carabinieri avevano già fermato la quarantenne fornitrice del crack mentre tentava di rendersi irreperibile, sequestrando anche un revolver calibro 38 utilizzato per le minacce.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.