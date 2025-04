34enne nervoso si incastra da solo a un controllo di routine a Como, la polizia scova droga nell'auto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Como per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto quando la Polizia di Stato ha fermato l’uomo durante un controllo di routine.

Il controllo e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un equipaggio dell’U.P.G.S.P. di Como ha intercettato un’autovettura con a bordo il 34enne di origine ecuadoriana, mentre si dirigeva da Prestino verso San Fermo della Battaglia. Il comportamento agitato dell’uomo ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di effettuare un’ispezione approfondita del veicolo.

Il ritrovamento della droga

Dall’ispezione è emerso che tra i sedili dell’auto erano nascoste 6 dosi di hashish dal peso complessivo di 40 grammi e 6 dosi di cocaina per un totale di 5,25 grammi. Inoltre, è stato trovato vario materiale ritenuto idoneo al confezionamento della droga.

Le conseguenze legali

Portato in Questura, è emerso che il 34enne aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti. Al termine delle procedure, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo essere stato sentito dal pm di turno, è stato associato alle camere di sicurezza della Questura di Como in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per le 12.00 di oggi.

