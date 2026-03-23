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Eseguito un fermo per tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale dopo una notte di terrore consumata nella periferia sud della Capitale. Un cinquantenne romano è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato dopo che un uomo di 34 anni di origine brasiliana ha denunciato di essere stato aggredito, minacciato e segregato per ore all’interno di una roulotte. I fatti sono avvenuti nella zona Ostiense nella notte tra il 23 marzo e le prime ore del mattino.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 (N.U.E.), che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per una persona aggredita nella zona Ostiense.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la notte di violenza si è svolta lontano da occhi indiscreti, all’interno di una roulotte parcheggiata nella periferia sud della città. La vittima, un uomo di 34 anni di nazionalità brasiliana, è stata raggiunta dal suo ex compagno, un cinquantenne romano già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio.

L’aggressore, sotto minaccia di un coltello, avrebbe costretto la vittima a salire nella roulotte. Una volta all’interno, la situazione è precipitata: l’uomo è stato immobilizzato e sottoposto a una serie di aggressioni fisiche, tra cui calci, pugni e colpi inferti con oggetti contundenti come un bastone e un seghetto. Secondo la testimonianza raccolta dagli agenti, la violenza sarebbe proseguita per ore, culminando anche in abusi sessuali.

L’intervento delle forze dell’ordine

La situazione è emersa grazie alla segnalazione di un passante che ha notato la vittima in evidente stato di shock e con ferite al volto. All’arrivo dei poliziotti, il trentaquattrenne è stato immediatamente soccorso e affidato alle cure del personale sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e sono peggiorate con il passare delle ore.

Nonostante il trauma subito, la vittima ha trovato la forza di raccontare agli agenti quanto accaduto, fornendo un resoconto dettagliato delle violenze subite e dell’identità dell’aggressore.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità dell’uomo, gli investigatori hanno deciso di procedere al fermo del cinquantenne. L’uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli (Roma) e, su richiesta della Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

IPA