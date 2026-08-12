Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato per violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio e lesioni personali dopo aver provocato disordini all’interno del pronto soccorso dell’ospedale cittadino. L’episodio si è verificato nella serata del 7 agosto 2026, a Lecce, dove l’uomo, residente a Soleto, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto.

I fatti: escalation di violenza al pronto soccorso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è reso necessario dopo che il soggetto aveva dato inizio a una serie di comportamenti violenti e minacciosi sia all’esterno che all’interno dell’ospedale.

L’episodio è iniziato attorno alle ore 20.30 del 7 agosto 2026. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P. S. di Galatina si trovavano già presso il pronto soccorso per un precedente intervento. In questo contesto, il 34enne ha dapprima sferrato calci contro un’autoambulanza parcheggiata all’esterno della struttura. Successivamente, ha fatto ingresso nell’edificio, aggredendo verbalmente il personale medico e avvicinandosi in modo intimidatorio alla postazione del Dirigente Medico.

Le sue azioni, compiute davanti a numerosi pazienti in attesa, hanno causato una temporanea interruzione del pubblico servizio sanitario, creando disagio e preoccupazione tra i presenti.

L’intervento della Polizia e la resistenza dell’uomo

Gli agenti presenti hanno tentato di riportare l’uomo alla calma, ma questi ha continuato a mantenere un atteggiamento provocatorio, insultando gli operatori e le loro famiglie con frasi offensive in dialetto locale. Invitato a lasciare l’edificio per garantire la sicurezza e la tranquillità dei pazienti, il soggetto ha opposto resistenza, avvicinandosi fisicamente agli agenti e costringendo uno di loro ad allontanarlo per ripristinare la distanza di sicurezza.

Vista la situazione di pericolo persistente, è stato richiesto l’intervento di una seconda volante. All’arrivo dei nuovi agenti, l’uomo ha ulteriormente intensificato la sua condotta violenta, tentando di colpire un poliziotto con una testata al torace e sferrando un pugno al volto dello stesso, che però ha colpito la spalla di un secondo agente.

La colluttazione e l’arresto

Durante le fasi concitate dell’immobilizzazione, effettuata anche con il supporto del personale sanitario, il 34enne ha colpito uno degli agenti allo sterno con una testata e ha cercato, senza riuscirci, di estrarre l’arma d’ordinanza dalla fondina dell’agente. Nel corso della colluttazione, due poliziotti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

Le accuse e le garanzie per l’indagato

L’uomo arrestato dovrà rispondere dei reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio e lesioni personali.

IPA