È di 35 persone indagate e 140.000 euro di danno stimato all’INPS il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Pachino, dove un’organizzazione avrebbe messo in piedi un sistema di truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso una finta azienda agricola. L’indagine, coordinata dalla Procura di Siracusa, ha portato alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti degli indagati, accusati di aver orchestrato un meccanismo fraudolento per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche.

Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri e ha visto la collaborazione tra gli agenti del Commissariato di P.S. di Pachino e i militari della Guardia di Finanza. Gli investigatori hanno notificato a 35 indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

La struttura dell’organizzazione e il ruolo dei protagonisti

L’attività investigativa ha permesso di smantellare un’organizzazione che si serviva di un’azienda agricola fittizia, con sede a Pachino in contrada Cammaraforte. L’azienda risultava formalmente intestata a una casalinga, ma era in realtà gestita da due fratelli, marito e cognato della titolare. Il loro obiettivo principale era quello di ottenere indebitamente l’indennità di disoccupazione.

Il meccanismo della truffa: assunzioni e licenziamenti fittizi

Le indagini, supportate da intercettazioni durate circa un anno, hanno fatto emergere un meccanismo fraudolento basato su assunzioni fittizie di lavoratori. Questi ultimi venivano poi licenziati, consentendo loro di maturare il diritto all’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. In questo modo, il sistema ha causato un danno stimato all’ente previdenziale di circa 140.000 euro.

Il ruolo degli intermediari e dei professionisti

Parte delle somme percepite dagli indebiti beneficiari veniva consegnata a un intermediario, che gestiva l’intera operazione. Un ruolo chiave è stato ricoperto da un commercialista, titolare di uno studio a Pachino, che – con la collaborazione di alcuni datori di lavoro e di falsi lavoratori – si occupava della formalizzazione delle assunzioni fittizie e dei successivi licenziamenti, strumentali alla percezione delle prestazioni INPS.

Assunzioni retroattive e preparazione ai colloqui INPS

I soggetti coinvolti venivano assunti retroattivamente, così da far maturare l’indennità di sostegno alla disoccupazione. Il commercialista curava anche gli adempimenti amministrativi relativi alle false assunzioni e preparava i lavoratori ai colloqui presso gli uffici INPS.

La presenza di lavoratori stranieri irregolari

Nonostante l’azienda risultasse composta da soli cittadini italiani, le videoriprese effettuate dagli investigatori hanno documentato l’impiego di manodopera straniera, in gran parte irregolare sul territorio nazionale, nei terreni monitorati a Pachino.

Contestazioni e reati ipotizzati

Ai soggetti indagati sono stati contestati il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e illeciti di natura tributaria. L’attività si inserisce nell’ambito delle indagini delegate dalla Procura di Siracusa e testimonia l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai reati contro lo Stato e nella tutela delle imprese oneste e delle persone realmente bisognose di sostegno assistenziale.

