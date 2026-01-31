Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato omicidio: questo il bilancio di un grave episodio avvenuto ieri a Brescia, dove un uomo di 55 anni è stato fermato dopo aver aggredito con un coltello un cittadino straniero di 35 anni in via Milano. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei residenti e alla tempestività delle forze dell’ordine, che hanno impedito conseguenze ancora più drammatiche.

Tentato omicidio a Brescia

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri in via Milano, una delle arterie principali di Brescia. Gli agenti della Squadra Volante della Questura e del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” sono intervenuti dopo aver ricevuto numerose richieste di aiuto tramite il numero di emergenza 112 NUE.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, diversi abitanti della zona hanno assistito a una violenta aggressione avvenuta in piena strada. Un uomo, armato di coltello a serramanico, si è avventato contro uno straniero colpendolo ripetutamente al collo e tentando di ucciderlo. La scena ha generato panico e caos tra i presenti, che si sono dati alla fuga per evitare di essere coinvolti nell’episodio.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Grazie alle indicazioni fornite dai testimoni i poliziotti sono riusciti a individuare rapidamente il responsabile, che aveva tentato di nascondersi all’interno di un bar nelle vicinanze.

Il tentativo di fuga si è rivelato vano: l’uomo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato nell’aggressione.

I soccorsi e le condizioni della vittima

Il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto per prestare le prime cure alla vittima, un giovane di 35 anni residente in zona. L’uomo, ferito al collo, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso degli Spedali Civili per ulteriori accertamenti e trattamenti medici.

Secondo quanto riferito agli agenti l’aggressione sarebbe avvenuta senza alcun motivo apparente: l’aggressore si sarebbe avvicinato di soppiatto alle spalle e avrebbe colpito ripetutamente la vittima prima di tentare la fuga.

L’identificazione e i precedenti dell’arrestato

L’uomo fermato è un 55enne bresciano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro la persona e traffico e spaccio di stupefacenti.

Dopo essere stato condotto in Questura, anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadini, è stato formalmente arrestato per tentato omicidio e trasferito presso la Casa Circondariale di Brescia a disposizione della Procura della Repubblica.

Le misure di prevenzione adottate

Alla luce della gravità dei fatti il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

Tale provvedimento è finalizzato alla successiva richiesta di applicazione della Sorveglianza Speciale, uno strumento che mira a prevenire ulteriori comportamenti pericolosi per la collettività.

IPA