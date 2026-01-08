Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto ed effettuato un sequestro di sostanze stupefacenti e denaro a Benevento. Un uomo di trentacinque anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, è stato nuovamente fermato dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno rinvenuto nella sua abitazione cocaina, hashish e una somma di 26.000 euro in contanti.

Operazione della Squadra Mobile: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno deciso di intervenire nei confronti del trentacinquenne beneventano. L’uomo, già arrestato pochi giorni prima per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, era sospettato di aver ripreso la propria attività illecita.

La perquisizione e il sequestro

Gli operatori hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti 55 grammi circa di cocaina e un panetto di hashish dal peso di 100 grammi circa. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati trovati anche materiali per il confezionamento in dosi e una somma di 26.000 euro in banconote di vario taglio. L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sull’origine del denaro, elemento che ha rafforzato i sospetti degli investigatori riguardo la prosecuzione dell’attività di spaccio.

Le fasi successive all’arresto

Al termine della perquisizione, gli agenti hanno proceduto all’arresto del trentacinquenne e al sequestro sia delle sostanze illegali che del denaro contante. Come disposto dal Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Benevento, dove rimarrà in attesa del giudizio di convalida.

IPA