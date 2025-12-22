35enne in crisi d'astinenza distrugge casa a Trapani e resta solo col padre malato di Sla, madre in fuga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia a Trapani. Un uomo di circa 35 anni è stato fermato dopo aver dato in escandescenza nell’appartamento dove viveva con i genitori, minacciando i presenti con un coltello e distruggendo l’abitazione.

I fatti: una crisi violenta in famiglia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato recentemente e ha visto coinvolti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, è stato arrestato dopo una delicata operazione di persuasione e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’uomo, abituale consumatore di sostanze stupefacenti, in particolare crack, avrebbe avuto una crisi di astinenza che lo ha portato a perdere il controllo. In preda all’agitazione, ha iniziato a distruggere l’intero appartamento davanti alla madre, che, spaventata dalla violenza, è stata costretta a fuggire lasciando il marito gravemente malato (affetto da SLA) all’interno dell’abitazione.

L’intervento della Polizia

Gli agenti, già a conoscenza della situazione familiare e dei precedenti episodi di violenza dell’uomo, sono intervenuti tempestivamente. Giunti sul posto, hanno trovato il soggetto barricato in casa. Affacciatosi dal balcone, l’uomo impugnava un grosso coltello da cucina e minacciava di morte chiunque si fosse avvicinato o avesse tentato di entrare nell’appartamento.

La risoluzione della crisi

Dopo una lunga e paziente opera di mediazione, i poliziotti sono riusciti a convincere l’uomo ad abbandonare la sua posizione. Una volta uscito dall’appartamento, è stato immediatamente bloccato dagli agenti, che hanno poi verificato le condizioni del padre, fortunatamente rimasto illeso nonostante la gravità della situazione.

L’arresto e le indagini

La gravità dei fatti e la professionalità dimostrata dagli operatori della Volante hanno permesso una ricostruzione dettagliata dell’accaduto e la raccolta di prove solide. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, consentendo all’autorità giudiziaria di convalidare l’ipotesi accusatoria e disporre l’immediata custodia cautelare in carcere.

IPA