Un uomo di 35 anni è stato denunciato per furto a Sora. L’uomo è stato individuato come presunto responsabile di due furti avvenuti nel mese di dicembre nel territorio sorano, uno dei quali ha interessato una chiesa e l’altro un esercizio commerciale. Le accuse sono state formalizzate nella giornata di ieri, al termine di un’attività investigativa che ha permesso di raccogliere gravi indizi a suo carico.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora. Gli agenti hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto le denunce relative a due furti distinti, avvenuti entrambi nel mese di dicembre. Il primo episodio ha visto come teatro una chiesa, dove sono state sottratte le offerte dei fedeli, mentre il secondo ha riguardato un esercizio commerciale della zona.

Ricostruito il quadro indiziario

Attraverso un’attenta attività investigativa, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire un quadro indiziario particolarmente grave nei confronti del sospettato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali e di polizia, è risultato anche destinatario di una misura cautelare personale coercitiva. Gli elementi raccolti hanno consentito di procedere alla denuncia per furto nei suoi confronti.

