Frode informatica ai danni di un’azienda: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato all’identificazione e alla denuncia di un cittadino nigeriano di 35 anni residente in Campania. L’uomo è stato ritenuto responsabile di una truffa perpetrata ai danni di una società di Mantova, colpita da un attacco informatico che ha consentito il trasferimento illecito di quasi 2 mila euro.

Le indagini e la scoperta della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la Polizia Postale di Mantova ha avviato una serie di accertamenti su una segnalazione proveniente da una realtà imprenditoriale locale. Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi dell’autore della truffa, che ha sfruttato una e-mail fraudolenta per ingannare la vittima.

Il meccanismo della frode: una e-mail ingannevole

L’attacco informatico si è concretizzato attraverso l’invio di una comunicazione digitale apparentemente proveniente da un ex dipendente dell’azienda, il cui rapporto di lavoro era terminato da pochi giorni. Nella e-mail, il presunto mittente chiedeva il pagamento dell’ultima mensilità su un nuovo IBAN, inducendo così l’azienda a effettuare un bonifico di poco meno di 2 mila euro sul conto indicato.

La scoperta dell’inganno e la denuncia

Solo in un secondo momento, il vero dipendente ha contattato la società per chiedere chiarimenti circa il pagamento dell’ultima mensilità, dichiarando di non aver mai richiesto alcuna modifica delle coordinate bancarie né di aver inviato la comunicazione in questione. Questo ha permesso di accertare che la mail ricevuta era stata falsificata con l’obiettivo di indurre l’azienda a effettuare un pagamento non dovuto verso terzi.

L’identificazione del responsabile

Le indagini della Polizia Postale hanno permesso di risalire al presunto autore della truffa: un cittadino nigeriano di 35 anni, residente in Campania. L’uomo è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di truffa informatica. Il denaro, bonificato in buona fede dall’azienda, è stato trasferito sul conto corrente riconducibile al sospettato.

Il ruolo della Polizia Postale e la prevenzione

La Polizia Postale di Mantova ha colto l’occasione per sensibilizzare aziende e cittadini sul crescente fenomeno delle truffe informatiche. Gli investigatori hanno raccomandato la massima attenzione nella verifica dell’identità dei mittenti e dei dati bancari contenuti nelle comunicazioni digitali, sottolineando l’importanza di adottare procedure di controllo rigorose per evitare di cadere vittima di simili raggiri.

Un fenomeno in crescita: i rischi per aziende e cittadini

Negli ultimi anni, il numero di truffe informatiche ai danni di imprese e privati è aumentato in modo significativo. Gli attacchi, spesso sofisticati, sfruttano la fiducia e la buona fede delle vittime, utilizzando tecniche di ingegneria sociale e falsificazione delle comunicazioni per ottenere indebiti vantaggi economici. In questo caso, la tempestiva segnalazione da parte dell’azienda e l’intervento della Polizia Postale hanno permesso di individuare il responsabile e di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le raccomandazioni delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine invitano a prestare particolare attenzione alle richieste di modifica delle coordinate bancarie ricevute tramite e-mail, soprattutto quando provengono da indirizzi apparentemente noti ma in realtà falsificati. È fondamentale verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni, contattando direttamente il mittente attraverso canali ufficiali prima di procedere a qualsiasi operazione finanziaria.

Conclusioni e link utili

L’episodio avvenuto a Mantova rappresenta un monito per tutte le aziende e i cittadini, chiamati a rafforzare le proprie difese contro le truffe informatiche. La collaborazione tra vittime e forze dell’ordine si conferma fondamentale per contrastare un fenomeno in costante evoluzione e per garantire maggiore sicurezza nel mondo digitale.

