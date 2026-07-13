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Eseguito un arresto a Castel Volturno (Caserta), dove un giovane di 24 anni originario di Giugliano in Campania è stato fermato per una violenta aggressione ai danni di un uomo di 35 anni. L’episodio, avvenuto sabato pomeriggio, sarebbe scaturito da motivi sentimentali, secondo quanto ricostruito dagli investigatori.

L’aggressione e la fuga della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno è intervenuto presso il Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande. Qui, un uomo di 35 anni era stato trasportato in gravi condizioni ma cosciente dal personale del 118, dopo essere stato vittima di una violenta aggressione.

Secondo quanto dichiarato dalla vittima agli agenti, l’aggressione sarebbe stata compiuta da tre persone, tra cui l’ex fidanzato dell’attuale compagna dell’uomo. Quest’ultimo, identificato poi come un giovane di 24 anni di Giugliano in Campania, avrebbe colpito ripetutamente la vittima con una mazza da baseball, ferendolo sia nella parte superiore che inferiore del corpo.

La donna, attuale compagna della vittima ed ex fidanzata dell’aggressore, si sarebbe frapposta tra i due, consentendo così all’uomo di allontanarsi e trovare rifugio in un edificio vicino.

La richiesta di aiuto e i danni all’automobile

Nonostante le ferite riportate, la vittima è riuscita a chiedere aiuto alla Polizia di Stato. Nel frattempo, l’aggressore avrebbe continuato la sua azione violenta, danneggiando l’autovettura dell’uomo a colpi di mazza da baseball. Dalle dichiarazioni raccolte dagli agenti, è emerso che il giovane arrestato era noto per i suoi comportamenti violenti e per girare spesso armato.

Le testimonianze della donna hanno confermato la versione della vittima: l’aggressore, suo ex compagno, non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe agito per gelosia. Gli agenti si sono quindi recati presso l’abitazione del sospettato, già conosciuto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti una pistola Beretta calibro 22 con matricola abrasa, munita di caricatore con otto colpi, oltre a un consistente munizionamento: 36 colpi calibro 22 e 47 colpi calibro 6.35. Sono state inoltre trovate due pistole giocattolo prive del tappo rosso e otto telefoni cellulari, ritenuti dagli investigatori potenzialmente utilizzati per attività illecite.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’arresto del giovane, che è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. I due complici sono stati invece deferiti all’autorità giudiziaria per i medesimi reati contestati al principale indagato.

Il contesto: violenza e armi illegali

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla pericolosità della violenza legata a motivi personali e sulla presenza di armi illegali sul territorio. La Polizia di Stato sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini e invita a segnalare tempestivamente situazioni sospette. L’operazione condotta a Castel Volturno rappresenta un esempio di intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza pubblica.

IPA