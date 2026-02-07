Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e di un ingente sequestro di droga e armi: questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Caivano. Un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di spaccio e detenzione di armi clandestine dopo che i militari hanno scoperto nella sua abitazione cocaina, denaro contante e un vero arsenale nascosto.

Un arresto a Caivano

L’intervento è scattato quando i militari della stazione di Caivano, Napoli, hanno individuato un tossicodipendente sospetto. Seguendo i suoi movimenti gli agenti sono arrivati fino all’appartamento di un uomo di 35 anni, già pregiudicato e conosciuto alle forze dell’ordine locali.

Dopo aver fermato il cliente i Carabinieri hanno bussato alla porta del sospettato sorprendendolo all’interno della sua abitazione.

Il blitz e la scoperta della droga

L’irruzione dei militari ha permesso di confermare i sospetti: durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 64 grammi di cocaina e 675 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Ma la sorpresa più grande è arrivata durante la successiva ispezione dell’appartamento.

Nascosta nell’armadio della camera da letto i Carabinieri hanno trovato una scatola di metallo contenente diverse armi. Tra queste, una pistola artigianale interamente realizzata in plastica, una replica di una Glock a salve, indistinguibile da una vera arma da fuoco e in grado di eludere i controlli dei metal detector

Accanto a questa è stata rinvenuta una penna apparentemente innocua, ma che in realtà nascondeva un alloggio per proiettili: in questo caso si tratta di un’arma vera e potenzialmente letale.

Il sequestro di una revolver e delle munizioni

Il sequestro si è concluso con il ritrovamento di una revolver priva di matricola e di marchi identificativi del banco nazionale di prova, rendendola a tutti gli effetti un’arma clandestina.

Oltre alle armi i militari hanno recuperato 11 munizioni calibro 9×21 e 50 proiettili a salve.

Arresto e indagini in corso

Il 35enne è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un loro eventuale coinvolgimento in fatti di sangue o altri delitti anche in concorso con altre persone.

IPA