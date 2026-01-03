Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Spaccio e violazione del foglio di via: questi i reati contestati a un cittadino tunisino a Bolzano nel corso dell’operazione Alto Impatto della polizia. L’intervento, disposto dal Questore Giuseppe Ferrari, ha visto impegnate diverse forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle aree più sensibili della città, in particolare durante i mercatini natalizi.

L’operazione Alto Impatto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di 2 gennaio è stata avviata una vasta operazione di controllo nel capoluogo dell’Alto Adige.

L’iniziativa, coordinata dal Questore Giuseppe Ferrari, ha coinvolto la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e l’Esercito. Le pattuglie hanno operato in modo congiunto, concentrandosi sulle zone maggiormente frequentate e considerate più critiche per la sicurezza urbana.

Nel corso dell’operazione “Alto Impatto”, le forze dell’ordine hanno identificato complessivamente 70 persone.

L’attività di presidio e controllo ha avuto come obiettivo quello di prevenire episodi di criminalità e di garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori presenti in città durante il periodo dei mercatini natalizi.

La sicurezza nei mercatini natalizi

L’operazione si è focalizzata principalmente sui mercatini natalizi e sulle aree centrali di Bolzano, come piazza Erbe, spesso teatro della movida cittadina nei fine settimana, piazza Domenicani, piazza Parrocchia, la zona del Teatro, via Wolkenstain, piazza Cappuccini, piazza Mazzini, piazza Ziller e il parco delle Religioni.

Questi luoghi sono stati oggetto di un attento monitoraggio, in quanto considerati punti nevralgici per la sicurezza pubblica, soprattutto durante il periodo delle festività.

Denunciato un cittadino tunisino

Durante i controlli, gli agenti della Squadra Volante hanno individuato in piazza Verdi un cittadino già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga. Alla vista degli operatori l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato dai poliziotti. All’interno sono stati trovati circa 40 grammi di hashish.

L’uomo, un tunisino di 35 anni, richiedente asilo politico e già destinatario di un foglio di via obbligatorio da Bolzano, è stato accompagnato in Questura. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per l’inottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla città.

IPA