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Un trentacinquenne di Frosinone, ritenuto socialmente pericoloso, è stato raggiunto da una misura di sorveglianza speciale. Il provvedimento, adottato dopo accurate indagini, è stato motivato dal consolidato curriculum criminale dell’uomo, che negli anni è stato destinatario di numerosi provvedimenti giudiziari per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro l’ordine pubblico e spaccio di sostanze stupefacenti. La misura è stata richiesta dal Questore e accolta dal Tribunale di Roma.

Il provvedimento a Frosinone

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale è stata eseguita nella giornata di ieri nei confronti di un uomo di 35 anni residente nel capoluogo ciociaro.

L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura, ha permesso di ricostruire in modo dettagliato il profilo del soggetto. Gli investigatori hanno raccolto tutti gli elementi necessari a delineare la sua elevata pericolosità sociale, evidenziando come il trentacinquenne rappresenti da tempo un rischio concreto per la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.

Un curriculum criminale consolidato

Nel corso degli anni, l’uomo è stato destinatario di numerosi provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Il suo curriculum criminale, ampiamente documentato, comprende una vasta gamma di condotte illecite.

Le accuse contestate riguardano reati contro il patrimonio, contro la persona, contro l’ordine pubblico e, in particolare, l’illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Quest’ultima attività testimonia il suo coinvolgimento continuativo in circuiti criminali legati allo spaccio.

La richiesta e l’accoglimento della misura

La proposta di applicazione della sorveglianza speciale è stata avanzata dal Questore della Provincia di Frosinone e successivamente accolta dal Tribunale Civile e Penale di Roma, Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione.

Questo passaggio ha sancito l’efficacia della misura, che ora impone al trentacinquenne una serie di prescrizioni stringenti previste dalla legge.

La misura della sorveglianza speciale impone ora al trentacinquenne una serie di rigide prescrizioni di legge. La violazione di tali obblighi comporterebbe conseguenze penali immediate, a conferma della severità del provvedimento e della volontà delle autorità di contrastare efficacemente la criminalità recidiva.

IPA