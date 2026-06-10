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È scattato un arresto per ricettazione e riciclaggio a Orosei (Nuoro), dove un 36enne sassarese è stato fermato perché ritenuto responsabile anche di furto aggravato ai danni di una pizzeria. L’uomo avrebbe agito per vendetta nei confronti del suo ex datore di lavoro.

La perquisizione e la svolta nelle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il pomeriggio del 2 giugno scorso i militari della Stazione di Orosei hanno arrestato un 36enne originario di Sassari. L’uomo è stato sorpreso alla guida di una Fiat 600 risultata rubata proprio a Sassari il 5 maggio. Per cercare di eludere i controlli delle forze dell’ordine e nascondere la provenienza illecita del veicolo, il sospettato aveva applicato targhe anteriori e posteriori anch’esse rubate, sempre nella città di Sassari, pochi giorni prima.

La vera svolta nelle indagini è arrivata durante la perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del 36enne. I Carabinieri hanno raccolto gravi elementi indiziari che lo collegano anche a un furto aggravato avvenuto il 31 maggio scorso ai danni di una pizzeria situata a Cala Liberotto, nella frazione di Sos Alinos.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto nel locale dopo aver forzato l’ingresso, ferendosi e lasciando numerose tracce ematiche. Durante il colpo avrebbe asportato generi alimentari e 200 euro in contanti, causando un danno economico significativo al titolare della pizzeria, che risulta essere anche il suo ex datore di lavoro.

Le accuse: ricettazione, riciclaggio e furto aggravato

L’arrestato deve ora rispondere di ricettazione, riciclaggio e furto aggravato. Le indagini hanno permesso di ricostruire come il 36enne abbia messo in atto una serie di azioni finalizzate a occultare la provenienza illecita della Fiat 600, utilizzando targhe rubate per rendere più difficile l’identificazione del veicolo.

Inoltre, il furto aggravato nella pizzeria di Cala Liberotto avrebbe avuto anche una motivazione personale, trattandosi di un atto compiuto ai danni del suo ex datore di lavoro.

L’arresto e la detenzione in carcere

Dopo l’arresto, il 36enne sassarese è stato trasferito presso la casa circondariale di Nuoro. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la permanenza in carcere per l’indagato, che resta quindi detenuto in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari. L’operazione dei Carabinieri di Orosei si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio e di contrasto ai reati contro il patrimonio.

IPA