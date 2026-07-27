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Un arresto ai domiciliari per lesioni gravi, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Sassari. Un uomo di 36 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare dopo aver aggredito un coetaneo nella notte tra l’8 e il 9 giugno, all’interno di un locale nella zona industriale Predda Niedda. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Sassari.

Le indagini a Sassari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Sassari ha dato esecuzione, nella serata del 13 luglio, a un’ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari per un uomo di 36 anni, residente nell’hinterland cittadino.

L’indagato è stato identificato come responsabile di lesioni gravi ai danni di un altro 36enne sassarese.

L’aggressione nella notte tra l’8 e il 9 giugno

I fatti risalgono alla notte tra l’8 e il 9 giugno, quando, all’interno di un esercizio pubblico situato nella zona industriale Predda Niedda, l’indagato ha colpito con un violento pugno alla testa un giovane che si trovava in sua compagnia.

Il gesto, compiuto per futili motivi, ha causato la perdita di sensi della vittima, che è caduta a terra battendo il capo sul pavimento.

Le conseguenze per la vittima

Dopo essere stato rianimato dai presenti, il giovane aggredito ha fatto ritorno a casa. Tuttavia, dopo due giorni, ha accusato un forte malore che ha reso necessario il ricovero d’urgenza presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile di Sassari.

Gli accertamenti medici hanno evidenziato una grave frattura cranica e nasale. Le condizioni sono apparse subito molto serie: l’uomo è caduto in coma ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un ematoma.

L’identificazione dell’aggressore e la misura cautelare

Le indagini della polizia giudiziaria sono partite dall’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale. Grazie a questi elementi, gli investigatori sono riusciti a individuare l’autore dell’aggressione.

L’autorità giudiziaria ha quindi disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, con controllo tramite braccialetto elettronico, a carico dell’indagato.

IPA