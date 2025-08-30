Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale a Catania. Un uomo di 36 anni, cittadino nigeriano, è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito alcuni turisti e aver opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti in un b&b di Viale Mario Rapisardi. L’episodio è stato segnalato al 112 NUE e si è concluso con il trasferimento dell’indagato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a seguito di una richiesta di aiuto giunta alla centrale operativa. La segnalazione, partita da un uomo ospite di una struttura ricettiva, ha permesso agli agenti delle Volanti della Questura di Catania di intervenire tempestivamente e di evitare conseguenze più gravi per le persone coinvolte.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

La vicenda ha avuto inizio quando un uomo, ospite di un b&b situato in Viale Mario Rapisardi, ha contattato il 112 NUE riferendo di essere stato seguito da uno sconosciuto fino alla porta della propria camera. L’individuo, secondo la testimonianza della vittima, avrebbe minacciato di entrare con la forza, generando una situazione di forte tensione all’interno della struttura.

All’arrivo degli agenti, la situazione si è rivelata ancora più complessa: una coppia di turisti, presente nella stessa struttura, ha raccontato di essere stata a sua volta minacciata poco prima dallo stesso soggetto, che avrebbe tentato di aggredirli con pugni e avrebbe poi seguito uno dei due all’interno del b&b.

L’aggressione e la reazione violenta

Gli agenti hanno sorpreso il 36enne all’interno della struttura ricettiva. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha dato immediatamente in escandescenza: ha minacciato i poliziotti, simulando il gesto dello sgozzamento con la mano e lasciando intendere di nascondere un oggetto pericoloso in tasca. Per rafforzare la minaccia, ha mostrato un fazzoletto sporco di sangue, alimentando il timore che potesse essere armato.

Nonostante il tentativo di scagliarsi contro gli agenti, questi ultimi sono riusciti, non senza difficoltà, a contenere la furia dell’uomo e a bloccarlo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La testimonianza della vittima

La vittima principale dell’episodio ha formalizzato una querela presso la Polizia, raccontando nel dettaglio quanto accaduto. L’uomo ha spiegato di essere sceso in strada per recuperare del cibo ordinato a domicilio, quando è stato avvicinato dal cittadino extracomunitario. Quest’ultimo lo avrebbe afferrato per il braccio e seguito fino all’interno della struttura, rincorrendolo e fingendo di essere armato di coltello. Una volta dentro, avrebbe tentato di colpirlo con dei pugni e, per intimidirlo ulteriormente, avrebbe afferrato un estintore della struttura, scaraventandolo a terra.

Le accuse e la procedura di arresto

Per quanto accaduto, il 36enne è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania. Dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, dove è rimasto in attesa del rito per direttissima.

L’indagato è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre nei suoi confronti è stata formalizzata anche una denuncia per violazione di domicilio e violenza privata. Resta ferma, come sottolineato dalle autorità, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i turisti presenti nella zona di Viale Mario Rapisardi, una delle arterie principali di Catania. La prontezza dell’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.

La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare tempestivamente situazioni di pericolo, sottolineando come la rapidità della chiamata al 112 NUE abbia permesso di intervenire in tempo e di evitare conseguenze più gravi.

Le indagini e la posizione dell’indagato

Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e di accertare eventuali ulteriori responsabilità. L’uomo arrestato, un cittadino nigeriano di 36 anni, dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e violenza privata. La sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nelle prossime ore, nell’ambito del procedimento per direttissima.

La vicenda ha riportato l’attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza nelle strutture ricettive e sulla necessità di garantire la tutela degli ospiti, soprattutto in una città a forte vocazione turistica come Catania.

