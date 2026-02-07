Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Lagonegro, in provincia di Potenza. Una donna di 36 anni di Scalea è morta dopo il parto. La figlia data alla luce invece sta bene. Per chiarire le cause del decesso, i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica della città lucana, hanno avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare il decesso è stata un’emorragia interna. Anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha commentato il caso, chiedendo che vengano spiegati in tempi rapidi i punti oscuri della vicenda.

Il dramma si è verificato nell’ospedale di Lagonegro, durante la mattinata di sabato 7 febbraio.

Il governatore della Basilicata: “Fare chiarezza in tempi rapidi”

“È doveroso che sia fatta chiarezza in tempi rapidi”, hanno dichiarato, tramite una nota congiunta, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico.

Quest’ultimo ha poi espresso “vicinanza e solidarietà alla famiglia della giovane donna tragicamente scomparsa”. Nel frattempo, la Direzione dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo ha istituito un gruppo tecnico interno con il fine di chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

“In questo momento di incommensurabile sofferenza – hanno aggiunto Bardi e Latronico – il nostro pensiero e l’abbraccio dell’intera comunità lucana vanno al marito, ai familiari e a quella bambina che dovrà crescere senza l’affetto della propria madre”.

I due amministratori hanno infine dichiarato di aver già dato precise disposizioni ai vertici sanitari “affinché si attivino immediatamente tutte le procedure interne necessarie per fare piena luce sull’accaduto”.

L’obiettivo è ricostruire nei minimi dettagli la dinamica di quanto accaduto e verificare se c’è stata correttezza in ogni passaggio assistenziale.

Bardi e Latronico hanno quindi chiesto che i dirigenti sanitari elaborino “una relazione puntuale”, aggiungendo di avere “assoluto rispetto per gli accertamenti già avviati dalla magistratura“.

“La Regione Basilicata resterà vigile e a disposizione delle autorità competenti per garantire che la verità emerga con la massima trasparenza, a tutela della dignità della vittima e del diritto alla salute dei cittadini”, hanno concluso.

La nota dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo

Sul caso si è pronunciata anche l’Azienda San Carlo. Con un comunicato sono stati espressi “profondo cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari della donna deceduta durante il parto nell’ospedale di Lagonegro”.

L’Azienda sanitaria ha rimarcato di essere consapevole della gravità dell’evento, “che ha trasformato in dramma uno dei momenti di gioia assicurati regolarmente dal Punto Nascita dell’ospedale di Lagonegro”.

Sempre dal San Carlo hanno fatto sapere che c’è la massima disponibilità a fornire alle Autorità competenti ogni elemento fattuale e documentale che può essere utile “per una trasparente definizione del triste evento occorso”.