Frenetici interventi di soccorso sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato sulle piste dell’Etna, dove 37 persone sono state aiutate dopo essersi infortunate, principalmente a causa dell’uso scorretto di slittini e mezzi improvvisati. Le operazioni sono state coordinate dal nucleo sciatori della Questura di Catania, che ha agito per prevenire conseguenze più gravi e garantire la sicurezza degli appassionati della neve.

Soccorso sulle piste: il bilancio degli interventi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni le piste di Piano Provenzana sono state letteralmente prese d’assalto dagli amanti della neve. In questo contesto, gli agenti del nucleo sciatori della Questura di Catania hanno prestato assistenza a circa 40 persone che hanno riportato traumi e lesioni di varia entità durante le discese.

Gli interventi hanno riguardato principalmente traumi contusivi, sospette fratture e lussazioni agli arti inferiori e superiori. Questi incidenti sono stati spesso provocati dall’uso imprudente di slittini e altri mezzi di fortuna, utilizzati in modo improprio per scivolare sulla neve, senza le dovute precauzioni.

Il ruolo dei poliziotti sciatori

Gli agenti specializzati dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, noti come “volanti della neve”, sono stati determinanti nel garantire un pronto intervento. Grazie alla loro preparazione specifica per operare in ambiente montano, hanno saputo gestire con tempestività le emergenze, attivando immediatamente i soccorsi necessari per le 37 persone coinvolte negli incidenti.

La professionalità dimostrata dagli operatori ha permesso di scongiurare rischi e conseguenze potenzialmente più gravi, assicurando che le persone soccorse ricevessero le cure del caso in tempi rapidi.

Appello alla prudenza e rispetto delle regole

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’invito alla prudenza, sottolineando come anche comportamenti apparentemente innocui possano trasformarsi in situazioni pericolose sulla neve. L’uso improprio di attrezzature non idonee e la sottovalutazione delle regole di sicurezza possono infatti mettere a rischio non solo chi li adotta, ma anche gli altri escursionisti presenti sulle piste.

Controlli e sanzioni: il rispetto del “Codice delle nevi”

Durante le attività di pattugliamento, i poliziotti hanno rilevato alcune infrazioni al “Codice delle nevi”. In particolare, diversi snowboarder sono stati sorpresi a scendere sulle piste senza indossare il casco protettivo, divenuto obbligatorio per tutti, indipendentemente dall’età, a partire da quest’anno.

Per queste violazioni, sono state contestate sanzioni comprese tra 100 euro e 150 euro, a tutela dell’incolumità degli sciatori e per incentivare il rispetto delle norme di sicurezza.

Assicurazione obbligatoria: altre sanzioni comminate

Oltre alle multe per la mancanza del casco, gli agenti hanno sanzionato altre 3 persone per la mancata copertura assicurativa obbligatoria, richiesta a tutti coloro che utilizzano gli impianti di risalita. Anche in questo caso, la Polizia di Stato ha ribadito l’importanza di rispettare le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle piste.

