Un arresto per violenza sessuale e porto d’armi atte ad offendere è stato eseguito dalla Polizia di Stato a Latina nel pomeriggio di domenica. Un cittadino marocchino, classe 1988, è stato fermato in flagranza dopo essere stato individuato grazie alle segnalazioni di alcune vittime e testimoni. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e di un bastone metallico, sequestrati dagli agenti.

La prima segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel centro cittadino di Latina e ha visto il tempestivo intervento della Squadra Volante in risposta a una serie di segnalazioni giunte al numero di emergenza 112.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica, quando una giovane donna ha contattato la Sala Operativa riferendo di essere stata avvicinata e molestata da un uomo mentre si trovava seduta alla fermata dell’autobus in piazzale Prampolini. La vittima, riuscita a divincolarsi e a mettersi in salvo, ha fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore, permettendo agli agenti di avviare immediatamente le ricerche nella zona.

Ulteriori segnalazioni e l’individuazione del sospetto

Poco dopo, altre chiamate al 112 hanno segnalato la presenza, in corso della Repubblica, di un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla prima vittima. Il soggetto, secondo quanto riferito dai testimoni, stava molestando i passanti e brandendo un bastone. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, sono stati avvicinati da alcune donne che hanno raccontato di un’ulteriore aggressione avvenuta all’interno di un esercizio commerciale della zona, dove una di loro era stata palpeggiata dallo stesso individuo.

Il fermo e la perquisizione

Il sospetto è stato individuato e bloccato dagli agenti della Squadra Volante. Durante la perquisizione personale, la Polizia ha rinvenuto un coltello nella tasca dei pantaloni e un bastone metallico nascosto dietro la felpa dell’uomo. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’identificazione e i precedenti

L’uomo, privo di documenti di identità, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Gli agenti lo hanno identificato come un cittadino marocchino nato nel 1988, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, tra cui reati contro la persona, il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti, oltre a un precedente specifico per violenza sessuale.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in stato di flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.

