Un pregiudicato di Catania è stato denunciato per truffa aggravata dopo aver tentato di superare l’esame teorico per la patente di guida con l’ausilio di una telecamera nascosta e un auricolare. L’uomo, 37 anni, è stato scoperto dalla Polizia di Stato durante i controlli presso la Motorizzazione Civile, dove sono stati sequestrati i dispositivi utilizzati per il tentativo di frode.

Il tentativo di truffa scoperto dagli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante una sessione di esami teorici per il conseguimento della patente di guida categoria B, presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Catania. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” hanno individuato il sospetto nell’ambito dei controlli periodici svolti per garantire la regolarità delle prove d’esame.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non aveva mai conseguito la patente di guida. All’uscita dall’aula d’esame, i poliziotti lo hanno fermato per un controllo. Utilizzando un metal-detector, hanno scoperto che il 37enne nascondeva sotto il maglione una telecamera e portava un auricolare all’orecchio. La telecamera era stata predisposta per trasmettere all’esterno le immagini del quiz ministeriale, mentre l’auricolare serviva a ricevere suggerimenti sulle risposte da fornire, nel tentativo di superare l’esame con un aiuto esterno.

Sequestro dell’attrezzatura e denuncia

L’attrezzatura tecnologica utilizzata per la truffa è stata immediatamente sequestrata dagli agenti. Il 37enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata in concorso, con l’accusa di aver presentato un lavoro che, ai fini del conseguimento della patente, poteva essere attribuito all’opera di altri.

Un fenomeno sotto osservazione

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di tentativi di frode agli esami per la patente, fenomeno che interessa non solo Catania ma anche altre realtà italiane. Gli organi investigativi della Polizia Stradale monitorano costantemente queste situazioni per impedire che persone prive delle necessarie competenze ottengano il titolo di abilitazione alla guida.

IPA