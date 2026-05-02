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Un arresto per violazione del divieto di avvicinamento è stato eseguito nel pomeriggio del 28 aprile a Foligno nei confronti di un 37enne, già sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre si avvicinava all’abitazione dei genitori, nonostante il divieto imposto dal Tribunale di Spoleto.

I fatti: la violazione della misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile, quando gli agenti della Questura di Foligno hanno arrestato in flagranza un uomo di 37 anni. Il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e contro il patrimonio.

Il 37enne era stato sottoposto a divieto di avvicinamento ai propri genitori, misura recentemente disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto a seguito di gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. Nonostante il provvedimento, l’uomo si è presentato nuovamente presso l’abitazione dei genitori, violando così la misura cautelare.

Le indagini e i precedenti

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Spoleto avevano già evidenziato una lunga serie di comportamenti violenti da parte dell’indagato. Per mesi, il 37enne aveva sottoposto i genitori a violenze psicologiche, minacce e intimidazioni, avanzando continue richieste di denaro. In numerose occasioni, le vittime avevano ceduto alle pressioni per timore di reazioni violente.

Minacce e aggressioni fisiche

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ogni volta che le richieste economiche non venivano soddisfatte, il figlio reagiva con minacce di morte e, talvolta, con vere e proprie aggressioni fisiche. In alcune circostanze, avrebbe percosso il padre anziano o lo avrebbe afferrato per il collo, simulando un tentativo di strangolamento.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Nonostante il divieto di avvicinamento fosse stato applicato, nel pomeriggio del 28 aprile il 37enne si è ripresentato presso l’abitazione dei genitori. La madre, spaventata, ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza. Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia, che ha sorpreso l’uomo all’ingresso del condominio e lo ha bloccato.

Le conseguenze dell’arresto

L’uomo è stato condotto presso il Commissariato di Foligno, dove sono stati redatti gli atti di rito. Gli agenti lo hanno arrestato in flagranza per violazione del divieto di avvicinamento, reato previsto dall’articolo 387 bis del codice penale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 37enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato, in attesa del giudizio per direttissima.

L’operazione ha coinvolto le città di Foligno e Spoleto, dove sono state coordinate le indagini e adottate le misure cautelari nei confronti dell’indagato.

IPA