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È scattata una denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ad Adrano, dove un 37enne è stato individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria dopo un inseguimento scaturito da un diverbio stradale. Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato, la vicenda ha coinvolto una famiglia che viaggiava a bordo della propria auto e si è vista costretta a fuggire per le vie cittadine per sottrarsi all’aggressione.

La ricostruzione dei fatti: dal diverbio all’inseguimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante il fine settimana, quando una famiglia composta da un uomo, la moglie, la figlia e i suoceri percorreva una via del centro di Adrano. La loro auto ha rischiato la collisione con un suv che procedeva a velocità sostenuta in senso opposto. Alla richiesta di maggiore prudenza rivolta al conducente del suv, quest’ultimo ha reagito in modo violento: ha inserito la retromarcia e ha stretto la vettura della famiglia fino a danneggiarne la fiancata.

Dalla lite all’aggressione: la fuga per le vie cittadine

Non pago del danno arrecato, l’uomo è sceso dal suv e ha iniziato a inveire contro il conducente dell’auto danneggiata. Temendo per la sicurezza dei propri cari, il capofamiglia ha tentato di allontanarsi, ma la situazione è rapidamente degenerata. Il conducente del suv si è posto all’inseguimento della famiglia, tallonandola a velocità elevata per diverse strade del paese. Una volta raggiunta la periferia di Adrano, l’aggressore ha urtato volontariamente una seconda volta il veicolo, tentando manovre pericolose per costringere la famiglia a fermarsi. Solo dopo diversi chilometri di tensione, la famiglia è riuscita a seminare l’inseguitore e a raggiungere il Commissariato di pubblica sicurezza.

Le indagini della Polizia: identificato il responsabile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Adrano hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali. Grazie a un incrocio dei dati, sono riusciti in breve tempo a risalire al proprietario del suv coinvolto nell’episodio.

Il tentativo di giustificazione e la scoperta delle cinture di sicurezza

Raggiunto presso la propria abitazione, il 37enne ha cercato di giustificare il proprio comportamento, sostenendo di aver reagito così a causa di una manovra brusca dell’altro automobilista, che avrebbe provocato un colpo alla testa della figlia minorenne, seduta sul sedile passeggero del suv. Tuttavia, durante il colloquio, i poliziotti hanno notato che le cinture di sicurezza del suv erano agganciate negli alloggiamenti, un escamotage spesso usato per eludere i sensori acustici dell’auto e non indossare effettivamente le cinture. Un comportamento imprudente che, se evitato, avrebbe probabilmente impedito alla figlia di subire l’urto, a prescindere dalla dinamica dell’incidente.

Le conseguenze: denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Alla luce dei fatti accertati e dei danni riscontrati sui veicoli, il 37enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

IPA