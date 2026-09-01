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È stato arrestato un cittadino rumeno di 37 anni per furto aggravato su autovettura a Torino. L’uomo è stato individuato e fermato grazie alla segnalazione di una passante e ai suoi vistosi tatuaggi sulle braccia, che ne hanno permesso il riconoscimento da parte della Polizia di Stato. Il furto è avvenuto nel pomeriggio nella zona antistante piazza Maria Ausiliatrice, dove l’uomo aveva appena trafugato dispositivi elettronici da un SUV parcheggiato.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando una cittadina ha notato un uomo intento a compiere un furto su un’auto parcheggiata nei pressi di piazza Maria Ausiliatrice. L’uomo, descritto come dotato di vistosi tatuaggi sulle braccia, è stato immediatamente segnalato al 112 NUE. Grazie alle dettagliate informazioni fornite dalla testimone, una Volante dell’UPGSP della Questura di Torino è intervenuta in pochi minuti, riuscendo a intercettare un soggetto che corrispondeva alla descrizione mentre si allontanava in direzione di corso Regina Margherita.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Il sospettato, un cittadino rumeno di 37 anni, è stato fermato dagli agenti mentre portava con sé una borsa plastificata di grandi dimensioni. All’interno della borsa sono stati trovati un computer portatile e altri dispositivi elettronici, appena sottratti da un SUV parcheggiato nella piazza. Il veicolo presentava uno dei vetri infranti, segno evidente del furto appena commesso.

I tentativi di depistaggio e l’identificazione

Durante le fasi successive all’arresto, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo aveva tentato di depistare le forze dell’ordine cambiandosi d’abito. Prima di fuggire, infatti, si era disfatto di alcuni indumenti utilizzati per compiere il reato, tra cui un cappellino con visiera e una maglietta arancione, indossando invece una maglietta grigia. Gli indumenti sono stati nascosti all’interno di una cassetta di derivazione elettrica lungo la strada, ma sono stati prontamente rinvenuti e sequestrati dagli agenti. Nonostante il tentativo di confondere le acque, i vistosi tatuaggi sulle braccia, notati dalla testimone, hanno permesso agli operatori di identificarlo senza dubbi.

Restituzione della refurtiva e provvedimenti giudiziari

La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario del SUV. Il 37enne, già destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Torino, è stato condotto alle camere di sicurezza del Commissariato San Paolo. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare in carcere.

IPA