Un pusher catanese di 37 anni è stato fermato dopo essere stato trovato in possesso di un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato bloccato dalla Polizia di Stato durante un controllo stradale, mentre trasportava centinaia di dosi di droga già confezionate. Il denaro sequestrato è stato ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Arrestato durante un controllo ordinario a Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città.

Gli agenti della squadra cinofili della Questura di Catania hanno fermato il sospettato durante un posto di controllo in via Pietra dell’Ova.

Il controllo e il tentativo di elusione

Il pusher, un uomo di 37 anni originario di Catania, è stato intercettato mentre si trovava in sella a uno scooter. Alla vista degli agenti ha mostrato segni di agitazione e ha tentato di eludere i controlli, dichiarando di dover raggiungere urgentemente il posto di lavoro per una serie di appuntamenti.

Tuttavia il comportamento sospetto non è passato inosservato agli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno deciso di approfondire le verifiche anche sul mezzo a due ruote.

La scoperta della droga e il sequestro

Alla richiesta di aprire la sella dello scooter il 37enne ha ammesso di trasportare droga. La perquisizione ha permesso di rinvenire 250 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo, già suddivise in dosi pronte per la vendita.

All’interno di un borsello sono state trovate centinaia di dosi di marijuana, hashish e cocaina. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato una somma di 600 euro in banconote di vario taglio ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Arresto e conseguenze per il pusher

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Il pusher è stato condotto negli uffici della squadra volanti, dove, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, informato il PM di turno, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa del processo con rito direttissimo. Resta ferma la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

