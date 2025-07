Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato a Brescia un cittadino marocchino di 37 anni dopo una violenta rissa in via Tartaglia: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il Questore ha disposto la misura di prevenzione personale e l’espulsione dal territorio nazionale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte scorsa gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti in Brescia a seguito di una segnalazione di rissa in via Tartaglia. La richiesta di intervento urgente è arrivata tramite il numero di emergenza 112 NUE, dove un residente ha segnalato la presenza di numerosi individui coinvolti in una violenta colluttazione.

L’intervento della Polizia e la situazione sul posto

Gli agenti, giunti rapidamente sul luogo indicato, hanno tentato di riportare la calma tra i partecipanti alla rissa. Tuttavia, uno dei soggetti coinvolti, identificato come B.A., cittadino marocchino di 37 anni con precedenti penali per reati di varia natura e gravità, si è mostrato particolarmente aggressivo. In evidente stato di agitazione, l’uomo ha rivolto frasi offensive e minacciose agli agenti, ha infranto una bottiglia di vetro a terra e si è avvicinato ai poliziotti con un atteggiamento sempre più minaccioso, facendo roteare le braccia nel tentativo di colpirli.

L’aggressione agli agenti e l’uso del TASER

Nonostante i tentativi degli agenti di tranquillizzare il soggetto, la sua aggressività è aumentata, fino a quando si è scagliato contro uno dei poliziotti, colpendolo. Vista la situazione di pericolo sia per gli operatori che per i presenti, il capo pattuglia ha estratto il taser in dotazione, attivando la prima fase di puntamento al petto con il sistema laser. Non ottenendo l’effetto deterrente sperato, l’agente ha dovuto utilizzare il dispositivo colpendo il soggetto, che è stato così immobilizzato e posto in condizione di non nuocere ulteriormente.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato quindi arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sua condotta, caratterizzata da una forte aggressività e da comportamenti pericolosi per l’ordine pubblico, ha reso necessario un intervento deciso da parte delle forze dell’ordine.

Le misure adottate dal Questore

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha valutato la gravità dell’accaduto e la pericolosità sociale del soggetto, disponendo nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del divieto di ingresso in tutti i locali pubblici del Comune di Brescia per 2 anni. Inoltre, sono state impartite disposizioni all’Ufficio Immigrazione per procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale, che sarà eseguita una volta che il soggetto verrà scarcerato.

Le dichiarazioni del Questore Sartori

Il Questore Sartori ha sottolineato come l’intervento sia stato necessario per fermare un soggetto “violento e pericoloso, in stato di alterazione psicofisica”, che aveva aggredito con violenza un poliziotto. Sartori ha dichiarato che “è intollerabile ed ingiustificabile che un individuo, accolto nel nostro Paese, invece di integrarsi e rispettarne le leggi ponga in atto comportamenti violenti che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”.

Il contesto e i precedenti

B.A., il cittadino marocchino coinvolto, aveva già a suo carico svariati precedenti penali e di polizia per reati di diversa natura e gravità. La sua presenza in città era già stata segnalata alle autorità, che monitoravano la sua situazione. L’episodio della scorsa notte ha rappresentato l’ennesima occasione in cui il soggetto si è reso protagonista di comportamenti contrari alla legge e pericolosi per la collettività.

L’importanza dell’uso del taser

L’utilizzo del taser da parte degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi sia per i poliziotti che per le persone presenti. Il dispositivo, adottato recentemente dalle forze dell’ordine, si è rivelato uno strumento efficace per immobilizzare soggetti particolarmente aggressivi senza ricorrere a metodi più invasivi o rischiosi.

Le reazioni della comunità

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona di via Tartaglia, che hanno assistito alla scena e hanno espresso solidarietà agli agenti intervenuti. Molti cittadini hanno sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza nelle aree urbane e di adottare misure efficaci contro chi si rende responsabile di reati violenti.

Le procedure di espulsione

La procedura di espulsione sarà avviata dall’Ufficio Immigrazione non appena il soggetto sarà scarcerato. Si tratta di una misura prevista dalla legge per i cittadini stranieri che si rendono responsabili di reati gravi o che rappresentano un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Conclusioni

L’arresto di B.A. rappresenta un esempio di come le forze dell’ordine siano chiamate quotidianamente a fronteggiare situazioni di violenza e minaccia all’ordine pubblico. L’intervento tempestivo degli agenti e l’utilizzo di strumenti come il TASER hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto pericoloso. Le misure adottate dal Questore, tra cui il divieto di accesso ai locali pubblici e l’espulsione, mirano a tutelare la sicurezza dei cittadini e a prevenire il ripetersi di episodi simili.

IPA